Tembel Zıt Anlamlısı Nedir? Tembelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tembel kelimesi; sözcüklerin en sık kullanılanı olarak tanımlanabilir. Herkes tarafından hem günlük konuşmada hem kelimelerin hem de metinlerin içerisinde sıklıkla karşılaşılan bu kelimenin zıt anlamı hakkında bilgi vermek, zıt anlamını merak edenler açısından önemli olacaktır. Tembel kelimesinin olumsuz bir kelime olmasından, karşıt anlamının olumlu olduğunu belirtmek pek de hatalı olmayacaktır.



Tembelin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Tembel kelimesi kadar, zıt anlamlısının da olukça sık bir şekilde kullanıldığını söylemek kesin olacaktır. Tembel kelimesinin zıt anlamlısı hakkında hem bilgi hem de örnek vermek, faydalı olabilir. Tembel kelimesinin zıt anlamı; çalışkandır. Tembel ile çalışkan kelimelerine örnek;



- Tembel olarak bilinen öğrencinin çok çalışması, onu çalışkanlık konumuna getirdi.