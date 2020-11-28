Tembele İş Buyur Sana Akıl Öğretsin Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Tembel, iş yapmak istemeyen, sevmeyen, çalışmayan kişi anlamında kullanılmaktadır. Dilimize Farsçadan geçen bir kelimedir.



Tembele İş Buyur Sana Akıl Öğretsin Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Tembele iş buyur sana akıl öğretsin atasözü tembel karaktere sahip kişiler için söylemiştir. Tembel kişi yapması gereken bir işi yapmak yerine farklı seçeneklerle size gelecektir. Verilen işi yapmamak için farklı yollar deneyecek, size bu konuda ne yapmanız gerektiğini söylemeye çalışacaktır. Verilen işi yapmasının gerekli olmadığını ifade edecektir. Bu işi başka şekilde ya da başka birine yaptırmak için önerilerde bulunacaktır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında genelde kullanılan tembele iş buyur sana akıl öğretsin atasözü olmaktadır. Kısaca atasözünün açıklamasını sizin için irdeledik.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Tembele iş buyur sana akıl öğretsin büyüklerimizin yaşayıp deneyimledikleri olaylar üzerine söylenmiştir. Bu söz tembel kişilerin davranışlarını anlatan bir atasözü olarak kullanılmaktadır.