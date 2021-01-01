Temiz Zıt Anlamlısı Nedir? Temizin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Temizin zıt anlamlı kelimesini pis kelimesi oluşturur. Pis kelimesi temizin tam karşı anlamıdır.



Temiz Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler?



Temiz kelimesini günlük yaşantımızda cümle içerisinde sıklıkla kullanmaktayız. Her kelimenin bir zıt anlamı var olmaktadır. Temiz kelimesinin de zıt anlamı kirli pis berbat anlamlarına gelmektedir. Kirli pis berbat anlamına gelen temiz kelimesinin bir de eş anlamlısı vardır.



Temiz kelimesinin eş anlamı ise ak ak pak aydınlık duru hijyenik nezih masumca münezzeh gibi manalara gelmektedir. Temizlik biz insanlar için büyük önem arz etmektedir. Temiz kelimesi insanın ruhuna nasıl ferahlık veriyorsa zıt anlamlısı olan pis kelimesi de insanları bir o kadar rahatsız etmektedir.

