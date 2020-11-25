Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş atasözü genellikle iki kişinin birbirine yakın görülmesi sonucunda ve uyumlu olduklarını anlatmak için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Bu atasözü ile ilgili olarak TDK'da kullanılmakta olan anlamını öğrenmek isteyebilirsiniz. Siz de atasözünün en doğru kullanımını öğrenerek cümlelerinizde kullanabilirsiniz.

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş atasözü, birbirine uygun olan şeyleri ve birbirine uyumlu olan şeyleri anlatmak için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Atasözünün anlamı, genellikle olumsuz özellikleri yönüyle birbirine benzetilen kişiler için kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş atasözü, çevre tarafından hoş karşılanmayan davranışları ile birbirine benzetilen kişileri ifade etmek için kullanılır.