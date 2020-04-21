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    21.04.2020 - 02:27 |

    Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    İki farklı eş anlamlı karşılığı ile beraber tenha kelimesini kullanabilirsiniz. Peki, tenha eş anlamlısı nedir? Tenha kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında bilinmesi gerekenler.

    Tenha Eş Anlamlısı Nedir? Tenha Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Kalabalık olmayan yer şeklinde anlamı bulunan tenha kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre, ‘ıssız’ kelimesi üzerinden eş anlamlı olarak karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda kuytu eş anlamlısı da yine yerine göre aynı ifadesi üzerinden değerlendirilir.

    Tenha Eş Anlamlısı Nedir?

    Tenha kelimesi 2 farklı sözcük üzerinden eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

    - Issız,
    - Kuytu,

    Az insanların olduğu yerler için genelde tenha denmektedir. Bu anlamları kapsamında her iki sözcüğü de tenha kelimesi için karşılık olarak eşit anlamı üzerinden kullanabilirsiniz.

    Tenha Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Yalnız ve tek olması ile beraber aynı zamanda tenha kelimesi, insanın az olduğu yerler olarak da öne çıkıyor.

    ‘’Tenha bir yerde oturduk ve yemeğimizi yedik.’’

    ‘’Her yer ıssız olduğu için evimize geri döndük.’’

    ‘’Kuytu bir yer bulduk ve oturduk.’’

    Bu anlamları doğrultusunda güvenli şekilde tenha kelimesi için hem kuytu hem de ıssız sözcüklerini değerlendirebilirsiniz.

     

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