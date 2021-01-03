Tenha Zıt Anlamlısı Nedir? Tenhanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tenha kelimesinin bir diğer anlamı ise yalnızdır. Divan şiirlerinde sıklıkla karşımıza çıkan tenha-nişin tabiri ise kalabalık ortamlardan hoşlanmayan ve yalnızlığı seven kişiler için kullanılır.



Tenhanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Kalabalık:



Örnek Cümleler:



1.A- Bazen kalabalık ortamlarda boğulacak gibi oluyorum.

1.B- Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'dir.



2- Tıklım Tıklım:



Tıklım tıklım ikilemesi, aşırı kalabalık yerler için kullanılır. ''İğne atsan yere düşmez'' deyimi ile eş anlamlıdır.



Örnek Cümleler:



1.A- Her yer tıklım tıklım dolu olduğu için oturacak yer bulamadık.

1.B- Ünlü şarkıcının konseri yine tıklım tıklım doluydu.



3- İzdiham:



İzdiham, kalabalığın yol açtığı arbede demektir.



Örnek Cümle:



İndirim haberini duyan kalabalık mağazanın girişinde izdiham yarattı.