Tenha Zıt Anlamlısı Nedir? Tenhanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Farsçadan dilimize geçmiş olan tenha, hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Örneğin: Ne kadar tenha bir cadde. (Sıfat), Burası çok tenha. (İsim). Issız kelimesiyle eş anlamlı olan sözcük, kimsenin uğramadığı ve nüfusun az olduğu yerler için kullanılır. Tenha zıt anlamlısı nedir? Örnek cümleler ile detaylı bir şekilde derledik.
Tenha kelimesinin bir diğer anlamı ise yalnızdır. Divan şiirlerinde sıklıkla karşımıza çıkan tenha-nişin tabiri ise kalabalık ortamlardan hoşlanmayan ve yalnızlığı seven kişiler için kullanılır.
Tenhanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Kalabalık:
Örnek Cümleler:
1.A- Bazen kalabalık ortamlarda boğulacak gibi oluyorum.
1.B- Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'dir.
2- Tıklım Tıklım:
Tıklım tıklım ikilemesi, aşırı kalabalık yerler için kullanılır. ''İğne atsan yere düşmez'' deyimi ile eş anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1.A- Her yer tıklım tıklım dolu olduğu için oturacak yer bulamadık.
1.B- Ünlü şarkıcının konseri yine tıklım tıklım doluydu.
3- İzdiham:
İzdiham, kalabalığın yol açtığı arbede demektir.
Örnek Cümle:
İndirim haberini duyan kalabalık mağazanın girişinde izdiham yarattı.