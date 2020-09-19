Tercih kurbanı olmayın!

Üniversite yerleştirme sınavlarına son yıllarda ortalama 2,5 milyon aday katılıyor, yaklaşık 900 bini bir üniversiteye yerleşiyor. Ancak yerleşenler arasından on binlerce aday, kayıt yaptırmaktan vazgeçiyor. ÖSYM bu yıl, ek yerleştirmedeki toplam boş kontenjanı açıklamadı.

Merkezi yerleştirmeler sonucunda 57 bin kontenjan boş kaldı, bizim hesaplamalarımıza göre kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu rakam 94 bin 448 oldu. Bu durumda bu yıl da yaklaşık 50 bin aday, kayıt hakkından vazgeçmiş görünüyor. Bu adaylar arasında şansını denemek isteyenler de oluyor ancak büyük çoğunluğu hatalı tercih yaptığı için kayıt yaptırmaktan vazgeçenler. Yine her yıl sınava katılanların yaklaşık 500 binini daha önce üniversiteye yerleşmiş ve bir yükseköğretim programını bitirmiş adaylar oluşturuyor. Bu adayların bir kısmı da yine hatalı tercih yapanlar.

İçlerinde istek sırasına değil de puanına ya da çevresindekilerin yönlendirmelerine göre tercih yapanlar çoğunlukta. Bu adaylar, “Madem kazandım okuyayım” diyerek kayıt oluyorlar ama sonra pişman olup tekrar sınava girerek şanslarını deniyorlar.

Kılavuz incelenmiyor

Puana ve çevrenin yönlendirmesine göre olanların yanı sıra teknik nedenlerle de hatalı tercihler yapılabiliyor. Adayların bu noktada öncelikle kılavuzu çok iyi incelemeleri gerekiyor.

Ek yerleştirmede 24 tercih hakkı var. Ancak tüm tercihlerin doldurulması şart değil. Adayın kazandığında gerçekten mutlu olacağı, gidip okuyacağı programları yazması, sonradan pişman olmaması için çok önemli. Yine tercih edilecek programın kodunu yanlış yazmak gibi çok küçük hatalar nedeniyle hiç istemediği programlara girenler de var. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların sorumluluğu adaya ait olduğu için ÖSYM, “Hata yaptım, ben bu programı istemiyordum” gibi mazeretleri kabul etmiyor. Özel koşulları incelememek de yapılan hatalarından biri. Kılavuzda, her programın karşısında “Özel Koşul” adı altında bir sütun var. Buradaki rakamlar, o programın ücretli olup olmadığı, yaş, sağlık, cinsiyet, okul türü gibi kriterleri; adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi özel evraklar isteyip istemediği yönündeki koşulları gösteriyor.

Şartları karşılamalı

ÖSYM’nin yayınladığı Tablo 3 ve Tablo 4’teki “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” bölümünde, 920’ye yakın koşulun açıklaması var. Adayların seçecekleri programın koşullarını iyi incelemeleri ve koşullarını taşımadıkları programları kesinlikle yazmamaları gerekiyor. Çünkü aksi takdirde aday o programı kazansa dahi kaydı yapılmayacak. Programların şartlarını karşılayıp karşılamadığı ÖSYM tarafından kontrol edilmeyecek. Bu konuda da sorumluluk adaya ait.

Adayların yaptığı en büyük hatalardan biri de ücretli programlara dikkat etmemeleri. Özel koşullar arasında, vakıf üniversitelerinin ücretli olduğu bilgisi de yer alıyor. Bazı vakıf üniversiteleri, yüzde 50 burslu programlarda, hazırlık sınıfında burs indirimi sunmuyor. Yine devlet üniversitelerindeki SUNY programlarının yurt dışındaki eğitim dönemleri de ücretli oluyor. Ücretin ne kadar olduğu kılavuzda yazıyor. Ancak adaylar, bu koşulları dikkatli okumadığı için kayıt sırasında ücret ödeyeceklerini öğrendiklerinde, kayıttan vazgeçiyorlar.

30 puanlık kayıp

Bazı programlar, özellikle ön lisans programları, üniversitelerin bulunduğu ilin, farklı ilçelerinde olabiliyor. Adaylar, kayıt yaptırmaya gittiklerinde, programın bulunduğu ilçeyi beğenmeyebiliyor ve kayıttan vazgeçiyorlar. Aslında programın bulunduğu fakültenin ya da yüksekokulun hangi ilçede olduğu da özel koşullarda yazıyor. O nedenle adayların özel koşulları, mutlaka okuması gerekiyor. Çünkü ek yerleştirmede de bir programa kayıt hakkı kazananların, kayıt yaptırmasa bile gelecek yıl tekrar üniversite sınavına girdiklerinde, OBP’leri yarı yarıya düşecek. Bu da 15 ile 30 puan arasında bir kayıp demek.

Son bir uyarı, tercih listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu, kontrol edin. Örneğin, 5. tercihinize girdiğinizde, “Keşke 6. tercihimi kazanmış olsaydım” demeyeceğinizden emin olun. Tercihlerinizde 23 Eylül’e kadar değişiklik yapma hakkınız var. Tercihlerinizi son kez kontrol edin ve listenizin çıktısını alın.