BİST118.0420.00EURO7.880.31USD6.830.20ALTIN404.060.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Tercihler 6 Ağustos’ta başlıyor
    ABONE OL
    22.07.2020 - 07:00 |

    Tercihler 6 Ağustos’ta başlıyor

    2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayınlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 2020-YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında, ‘http://ais.osym.gov.tr’ adresinden yapılacağını duyurdu.

    Tercihler 6 Ağustos’ta başlıyor

     

    ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada, kılavuzun, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayınlandığı belirtildi. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayınlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

    Ön bilgi amacıyla yayınlanan kılavuza göre, adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 2020 TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3’teki ön lisans, 2020 AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve üzeri puan alanlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.

    Yapışık dördüz kediler ayrıldıKastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olan dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

    Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

    Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

    Sıradaki Haber