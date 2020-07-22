Tercihler 6 Ağustos’ta başlıyor

ÖSYM’nin sitesinde yapılan açıklamada, kılavuzun, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayınlandığı belirtildi. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayınlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.

Ön bilgi amacıyla yayınlanan kılavuza göre, adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. 2020 TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3’teki ön lisans, 2020 AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve üzeri puan alanlar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.