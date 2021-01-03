Tertipli Zıt Anlamlısı Nedir? Tertiplinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Arapça rütub kelimesinden dilimize geçmiş olan tertip kelimesinin ilk anlamı bir yerde sabit durmak, beklemek demektir. Tertip kelimesinin ikinci anlamı ise düzenli ve nizamidir. İşlerini sırayla ve planlı bir şekilde yapan, düzenli insanlara tertipli denir. Tertipli zıt anlamlısı nedir? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Tertiplinin eş anlamlı olduğu diğer kelimeler şunlardır: Düzenli, Titiz ve Organize.
Tertiplinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Dağınık:
Dağınık sıfatı gerçek ve mecazi anlamda kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- Dağınık bir insanla ev arkadaşı olmak o kadar zor ki. (Mecazi anlam)
1.B- Annem odanın dağınık olduğunu görünce çok kızdı. (Gerçek anlam)
2- Nizamsız:
Örnek Cümle:
Nizamsız bir şekilde hareket edersen hedeflerini gerçekleştiremezsin.
3- Plansız:
Örnek Cümleler:
1.A- Plansız ders çalıştığım için bu sınavı kazanamadım.
1.B- Plansız girişilen her iş hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
4- Düzensiz:
Örnek Cümleler:
1.A- Düzensiz beslenmek obezite ve karaciğer hastalıklarına neden olabilir.
1.B- Düzensiz bir hayatın olduğu için başkalarını değil kendini suçlamalısın.
5- Kaotik:
Örnek Cümle:
İstanbul, dünyanın en kaotik şehirlerinden biri.