Tertipli Zıt Anlamlısı Nedir? Tertiplinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tertiplinin eş anlamlı olduğu diğer kelimeler şunlardır: Düzenli, Titiz ve Organize.



Tertiplinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Dağınık:



Dağınık sıfatı gerçek ve mecazi anlamda kullanılabilir.



Örnek Cümleler:



1.A- Dağınık bir insanla ev arkadaşı olmak o kadar zor ki. (Mecazi anlam)

1.B- Annem odanın dağınık olduğunu görünce çok kızdı. (Gerçek anlam)



2- Nizamsız:



Örnek Cümle:



Nizamsız bir şekilde hareket edersen hedeflerini gerçekleştiremezsin.



3- Plansız:



Örnek Cümleler:



1.A- Plansız ders çalıştığım için bu sınavı kazanamadım.

1.B- Plansız girişilen her iş hayal kırıklığıyla sonuçlanır.



4- Düzensiz:



Örnek Cümleler:



1.A- Düzensiz beslenmek obezite ve karaciğer hastalıklarına neden olabilir.

1.B- Düzensiz bir hayatın olduğu için başkalarını değil kendini suçlamalısın.



5- Kaotik:



Örnek Cümle:



İstanbul, dünyanın en kaotik şehirlerinden biri.