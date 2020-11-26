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    HaberlerEğitim Haberleri Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    26.11.2020 - 13:35 |

    Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Ustalık, bir işi çok iyi yapabilme becerisi gerektirir. Ancak o işi başkaları için yapabiliyor olmak, her durumda kişinin kendisi için de yapabileceği anlamına gelmez. Öyle işler vardır ki, ustası bile o işi kendi kendine uygulayamaz. Bu gerçeklik, terzi kendi söküğünü dikemez atasözüne ilham kaynağı olmuştur. İşte, merak edilen tüm detaylar.

    Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     İnsanlar bazen bir başkası için çareler bulur, yardım eder ve hayatlarını kolaylaştırır. Fakat söz konusu kendileri olduğu zaman, işler o kadar da kolay yürümez. Başka değişkenler ve kendine karşı tarafsız olamama gibi değişkenler devreye girince, kişilerin kendi işlerini başkalarınınki kadar kolay halletmesi zorlaşır. 

     Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Bir söküğün dikilmesinde usta olabilecek ve bunu en iyi yapabilecek kişiler terzilerdir. Fakat kendi söküklerini onarmakta başkalarının işlerinde olduğu kadar başarılı olamazlar. Bu sözün soyutlaması ise, bir işte başarılı olmanın kedine de o işin pratiklerini mükemmelen uygulayabileceği anlamına gelmediğidir. 

     Kısaca Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözü Açıklaması

     Bir işin erbabı, o işi başkaları için yapabiliyor olsa da, kendi işini görmekte aynı derecede başarılı olamayabilir. 

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