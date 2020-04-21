Tesadüf Eş Anlamlısı Nedir? Tesadüf Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapça kökenli olan ve yazılı kaynaklarda ilk kez 1680 yılında karşımıza çıkan tesadüf kelimesinin eş anlamlısı "rastlantı" kelimesidir. Ancak tesadüf sözcüğünün zıt anlamlı bir karşılığı bulunmamaktadır.

Tesadüf Kelimesini Anlamı Nedir?

Tesadüf kelimesi olay veya olayların rastlantılar sonucu oluştuğunu, bir plan çerçevesinde gerçekleşmediğini anlatma amacıyla kullanılır.

Tesadüf Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Tesadüf kelimesinin eş anlamlısı rastlantıdır. Türkçede karşılığı olmayan tesadüf kelimesinin eş anlamlısı olan rastlantı sözcüğü yine Arapçadan türeyen bir kelimedir.

Dünden Bugüne Tesadüf Kelimesi

Tesadüf kelimesi yazılı kaynaklarda ilk kez Franciscus à Mesgnien Meninski tarafından yazılan "Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae - Arabico - Persicum Lexicon" sözlüğünde karşımıza çıkmaktadır. Türkçe sözlük olarak nitelendirebileceğimiz bu kaynak postmodern Türk dili için önemli referanslardan olmuştur.

Tesadüf kelimesi günlük hayatta beklenmedik ve plansız gerçekleşen olayları anlatsa da kelimenin Arapçadaki asıl karşılığı buluşma veya çakışıklık yaşamadır. Arapçada "suduf" kökünden türeyen bu kelime Türkçemize girmiş ve rastlantı sözcüğü ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır.