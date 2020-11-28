Tırnağın Varsa Başını Kaşı Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri kimi zaman derin sohbetlerde cevap niteliği taşıyor kimi zaman ise zor bir durumdan çıkmak için bize ışık tutuyor. Bazen de bizi hayata dair konularda net bir şekilde uyarıyor. Bu uyarıların tam olarak ne anlama geldiğini ve hangi konularda uyarıldığımı anlamak için öncelikle atasözlerinin ne anlam ifade ettiğini çözmek gerekiyor.



Tırnağın Varsa Başını Kaşı Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir işe başlamadan önce o işi bitirecek gücünün olup olmadığına bakmalısın. Başkasına güvenerek bir işe başlamak yarı yolda kalmaya sebep olabilir. Kendi işini en iyi yine kendin yaparsın.



Tırnağın Varsa Başını Kaşı Atasözünün Kısaca Açıklaması



Bu atasözünün anlamı başkasına güvenerek yola çıkmanın doğru olmadığını ve kendi gücünün yettiği işlere başlamak gerektiğini vurguluyor.