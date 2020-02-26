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    HaberlerEğitim Haberleri Tiyatroyla kızların eğitimine destek
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    26.02.2020 - 07:00 |

    Tiyatroyla kızların eğitimine destek

    MEF Okulları’nda 17. Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri bugün başlıyor.

    Tiyatroyla kızların eğitimine destek

    Yazar Latife Tekin, etkinliğin Onur Konuğu olarak bugün saat 12.40’ta MEF Okulları Ulus Kampüsü’nde olacak. Tekin, “Sevgili Arsız Ölüm” kitabı üzerine gerçekleştireceği söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak. Tekin’in kitabından sahneye uyarlanan Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” de izlenebilecek. Oyundan elde edilen gelir, kız çocuklarının okuması ve kadınların hakları için mücadele eden STK’lara bağışlanacak.

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