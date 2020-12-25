Toplumsal projelere 300 bin TL’ye varan hibe

Sabancı Vakfı, programa başvuracak kurumların toplumsal hayata katılımda maruz kalınan ayrımcılıklarla mücadele eden ve eğitim yoluyla bireylerin güçlenmelerini destekleyen projelerini kabul edecek. Bu yıl, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, uzaktan eğitimin niteliğinin iyileştirilmesini destekleyici çalışmalar da program kapsamına dahil edilecek.

Türkiye’de olması şart

Sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı’nı hayata geçirdiklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek verdik. Desteklediğimiz sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Sabancı Vakfı olarak 2021’de de destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Hibe Programı’na başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında destek sağlanacak. Projelerin en erken 26 Temmuz 2021’de başlaması, en geç 25 Temmuz 2022’de sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortakla başvurmaları bekleniyor.