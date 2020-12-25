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    HaberlerEğitim Haberleri Toplumsal projelere 300 bin TL’ye varan hibe
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    25.12.2020 - 07:00 |

    Toplumsal projelere 300 bin TL’ye varan hibe

    Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü 2021 Hibe Programı başvuruları başlıyor. Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelere yönelik Hibe Programı için online başvurular 4 Ocak-10 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Toplumsal projelere 300 bin TL’ye varan hibe

     

    Sabancı Vakfı, programa başvuracak kurumların toplumsal hayata katılımda maruz kalınan ayrımcılıklarla mücadele eden ve eğitim yoluyla bireylerin güçlenmelerini destekleyen projelerini kabul edecek. Bu yıl, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, uzaktan eğitimin niteliğinin iyileştirilmesini destekleyici çalışmalar da program kapsamına dahil edilecek.

    Türkiye’de olması şart

    Sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı’nı hayata geçirdiklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek verdik. Desteklediğimiz sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Sabancı Vakfı olarak 2021’de de destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olacağımız için çok mutluyuz” dedi.

    Hibe Programı’na başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında destek sağlanacak. Projelerin en erken 26 Temmuz 2021’de başlaması, en geç 25 Temmuz 2022’de sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

    Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortakla başvurmaları bekleniyor.

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