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    03.01.2021 - 16:43 |

    Toptan Zıt Anlamlısı Nedir? Toptanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde kelimelerin hem eş anlamı hem zıt anlamı hem de yakın anlamı bulunmaktadır. Bununla birlikte zıt anlamlı kelimeler, merak edilen konuların içerisinde bulunur. Her kelimenin zıt anlamı bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimelerin bazıları çok sık kullanılırken bazıları da nadir kullanılan kelimelerdir. Toptan kelimesinin zıt anlamı; çok sık kullanılmayan bir kelimedir. Peki toptan zıt anlamlısı nedir? Tüm detayları sizler için derledik.

    Toptan Zıt Anlamlısı Nedir? Toptanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Toptan kelimesi; bir bütün olarak, toplu bir şekilde anlamlarını taşır. Toptan kelimesi; günlük hayatta genel olarak ticarette kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber bu kelimenin zıt anlamı da ticaret hayatında kullanılan bir kelimedir. Toptan kelimesinin zıt anlamlısı ve zıt anlamların yer aldığı bir örnek cümle vermek, okurlar için yararlı olacaktır.

    Toptanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Toptan kelimesi; herhangi bir şeyin bütün olması, toplu anlamına gelir. Bununla beraber toptan kelimesinin zıt anlamı olan perakende kelimesi tam tersini ifade eder. Bu iki kelime de sıklıkla ticaret hayatında karşılaşılan kelimelerin içerisinde bulunur. Kelimelerin bir arada bulunduğu örnek ise aşağıdaki gibi olacaktır;

    - Hem toptan, hem de perakende satışımız bulunmaktadır. 

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