Tören eş anlamlısı nedir? Tören kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Türkçe kelimeler arasında birçok eş anlamlı kelime bulunur. Eş anlamlı olan kelimeler tek bir cümle içerisinde aynı anda kullanılamazlar. Fakat ayrı ayrı birbirlerinin yerine kullanılırlar.

Tören Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK sözlüğünde yer alan tören kelimesinin anlamı; bir topluluk içerisinde, topluluğa üye olan kişilerin bir değeri, bir kişiyi veya bir olayı ayırıp sembolleştirmeleri ve bu sembollerin önem ve anlamının güçlendirilebilmesi için düzenlenen merasim, hareket dizisidir.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde tören kelimesinin anlamının bir diğeri ise ölüm, evlenme, nişan, kutlama ya da anma gibi nedenler ile yapılan merasim, toplantı seramonidir.

TDK sözlüğünde tören kelimesinin eş anlamı merasimdir. Merasim kelimesi ile tören kelimesinin kullanım örnekleri;

- Bunu mutlaka güzel bir tören ile kutlamalıyız.

- Bunu mutlaka güzel bir tören ile kutlamalıyız. (Doğru kullanım)

- Bunu mutlaka güzel bir tören ve merasim ile kutlamalıyız. (Yanlış kullanım)