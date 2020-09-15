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    HaberlerEğitim Haberleri Trabzon Haritası: Trabzon İlçeleri Nelerdir? Trabzon İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
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    15.09.2020 - 02:00 |

    Trabzon Haritası: Trabzon İlçeleri Nelerdir? Trabzon İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinin, Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Trabzon, Nüfusu bakımından Türkiye’nin en kalabalık 27. İlidir. Trabzon ilinin toplam nüfusu 808.974’tür. 39 derece 43 dakika Doğu boylamında ve 41 derece 00 dakika Kuzey enleminde yer alan Trabzon, 4.685 km² bir alana sahiptir. İşte, Trabzon hakkında merak edilenler.

    Trabzon Haritası: Trabzon İlçeleri Nelerdir? Trabzon İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca TÜİK verilerine göre 18 belediyesi ve toplamda 704 mahallesi bulunmaktadır. 4.685 km² yüzölçümüne sahip olan Trabzon ilinde, km2'ye 175 kişi düşmektedir.

    Trabzon Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Trabzon İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır. Trabzon ilinin ilçeleri şunlardır;

    Akçabat

    Yomra

    Araklı

    Vakfıkebir

    Arsin

    Tonya

    Beşikdüzü

    Şalpazarı

    Çarşıbaşı

    Sürmene

    Çaykara

    Ortahisar

    Dernekpazarı

    Of

    Düzköy

    Maçka

    Hayrat

    Köprübaşı

    Trabzon İlinin Nüfusu Ne Kadar?

    Trabzon ili, Türkiye’de nüfus yoğunluğu bakımından arkadaşlık 27. İlidir. 2020 TÜİK verilerine göre bu ilin tahmini nüfusu 808.974 olmakla birlikte resmi rakamlar 2021 yılında açıklanacaktır. Trabzon ilinin yıllara göre nüfus verileri şöyledir;

    2019 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 805.974

    2018 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 804.903

    2017 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 786.326

    2016 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 769.379

    2015 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 768.417

    2014 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 766.782

    2013 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 758.237

    2012 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 757.898

    2011 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 757.358

    2010 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 763.714

    Trabzon İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Trabzon ilinin, toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır. Trabzon ilinin ilçeleri ve kuruluş yılları şöyledir;

    Akçabat ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuştur,

    Yomra ilçesi, 1959 yılında kurulmuş,

    Araklı ilçesi, 1953 yılında kurulmuş

    Vakfıkebir

    Arsin ilçesi, 1959 yılında kurulmuş,

    Tonya ilçesi, 1954 yılında kurulmuş,

    Beşikdüzü ilçesi,1987 yılında kurulmuş,

    Şalpazarı ilçesi, 1987 yılında kurulmuş,

    Çarşıbaşı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,

    Sürmene ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş,

    Çaykara ilçesi, 1948 yılında kurulmuş,

    Ortahisar ilçesi, 2012 yılında kurulmuş,

    Dernekpazarı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,

    Of ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş,

    Düzköy ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,

    Maçka ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş,

    Hayrat ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,

    Köprübaşı ilçesi, 1990 yılında kurulmuştur.

     

     

     

     

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