Trabzon Haritası: Trabzon İlçeleri Nelerdir? Trabzon İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinin, Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Trabzon, Nüfusu bakımından Türkiye’nin en kalabalık 27. İlidir. Trabzon ilinin toplam nüfusu 808.974’tür. 39 derece 43 dakika Doğu boylamında ve 41 derece 00 dakika Kuzey enleminde yer alan Trabzon, 4.685 km² bir alana sahiptir. İşte, Trabzon hakkında merak edilenler.
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca TÜİK verilerine göre 18 belediyesi ve toplamda 704 mahallesi bulunmaktadır. 4.685 km² yüzölçümüne sahip olan Trabzon ilinde, km2'ye 175 kişi düşmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Trabzon İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon ilinin toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır. Trabzon ilinin ilçeleri şunlardır;
Akçabat
Yomra
Araklı
Vakfıkebir
Arsin
Tonya
Beşikdüzü
Şalpazarı
Çarşıbaşı
Sürmene
Çaykara
Ortahisar
Dernekpazarı
Of
Düzköy
Maçka
Hayrat
Köprübaşı
Trabzon İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Trabzon ili, Türkiye’de nüfus yoğunluğu bakımından arkadaşlık 27. İlidir. 2020 TÜİK verilerine göre bu ilin tahmini nüfusu 808.974 olmakla birlikte resmi rakamlar 2021 yılında açıklanacaktır. Trabzon ilinin yıllara göre nüfus verileri şöyledir;
2019 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 805.974
2018 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 804.903
2017 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 786.326
2016 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 769.379
2015 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 768.417
2014 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 766.782
2013 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 758.237
2012 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 757.898
2011 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 757.358
2010 yılına ait Trabzon ilinin nüfus verileri; 763.714
Trabzon İlinin İlçeleri Nelerdir?
Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Trabzon ilinin, toplamda 18 ilçesi bulunmaktadır. Trabzon ilinin ilçeleri ve kuruluş yılları şöyledir;
Akçabat ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuştur,
Yomra ilçesi, 1959 yılında kurulmuş,
Araklı ilçesi, 1953 yılında kurulmuş
Vakfıkebir
Arsin ilçesi, 1959 yılında kurulmuş,
Tonya ilçesi, 1954 yılında kurulmuş,
Beşikdüzü ilçesi,1987 yılında kurulmuş,
Şalpazarı ilçesi, 1987 yılında kurulmuş,
Çarşıbaşı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,
Sürmene ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş,
Çaykara ilçesi, 1948 yılında kurulmuş,
Ortahisar ilçesi, 2012 yılında kurulmuş,
Dernekpazarı ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,
Of ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş,
Düzköy ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,
Maçka ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş,
Hayrat ilçesi, 1990 yılında kurulmuş,
Köprübaşı ilçesi, 1990 yılında kurulmuştur.