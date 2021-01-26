Tramvay Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Tranvay Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Tramvay kelimesinin, doğru yazılışı "Tramvay" şeklindedir.



Tramvay Nasıl Yazılır?



Tramvay kelimesi bazen yanlış yazılıyor. Tramvay kelimesi ağızdan çıkarken "Tıramvay" olarak çıkıyor. Bazı kişiler bu kelimeyi "tramvay" olarak yazabiliyor. Fakat bu yanlış bir yazılış şeklidir. Bazı kişilerin de bu kelimeyi "tranvay" olarak yazdığı görülmüştür. Bu kelime "Tramvay" şeklinde yazılır. Tramvay kelimesinin yazılımı bu şekilde yapılıyor. Türk Dil Kurumu sitesine giriş yapılarak, kelimenin en doğru şekli öğrenilebilir.



TDK'ya Göre Tranvay Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu sitesine giriş yaparak, kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenebilir ve hatalarını düzeltebilirsiniz. Emin olmadığınız kelimelerin yazılımlarını bu kurumdan kolayca öğrenebilirsiniz. Tramvay kelimesi TDK'ya göre "Tramvay" şeklinde yazılmalıdır. "Tranvay" veya "Tıramvay" olarak yazılması TDK'ya göre yanlış yazılım olarak belirlenmiştir.