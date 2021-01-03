Tüketim Zıt Anlamlısı Nedir? Tüketimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Tüketim kelimesi tüketmek eyleminden ortaya çıkmış, tüketmek eyleminden var olmuş bir kavramdır. Günümüzün en çok uygulanan ve en büyük problem olarak görülen kavramlarından bir tanesini oluşturur.



Tüketimin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Tüketim kelimesi günümüzde hem Türkiye'de hem dünyada en sık olarak yapılan eylemlerden birisidir. Eskiye oranla var olan üretim sevgisi bu dönem diğerini tamamen tüketmeye yani tüketim kavramına bırakmıştır.



Tüketim kavramı net bir biçimde ifade edilirse bir şeye emek verilmeden yalnızca o şeyden yararlanmak, kullanmak manasına gelir. Tüketim kelimesinin bir de zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Tüketim kelimesinin yukarıdaki anlatımlarda esas alınarak yapılan çıkarıma göre zıt anlamlı kelimesi üretimdir. Üretim kelimesi ise günümüzde iyice azalan ve bitmek üzere olan kavramlardan birisini oluşturur.