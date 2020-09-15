Tunceli Haritası: Tunceli İlçeleri Nelerdir? Tunceli İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Tunceli, Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat havzasında yer alan bir ildir. Osmanlı döneminde “Gümüş Kapı” anlamına gelen “Dersim” ismiyle il olmuştur. Cumhuriyet döneminde Erzurum’a bağlanan il, 25 Aralık 1935’de çıkarılan yasayla adı Tunceli olarak değiştirilip, yeniden il unvanını kazandı. Munzur çayı ve dağı Tunceli’nin simgesi olup, şarkı ve hikayelere konu olmuştur. Tunceli’nin nüfusu ve ilçeleri hakkında detaylı bilgiyi derledik.
Tunceli’nin yüzölçümü 7.583 km2’dir. Bayburt’la beraber, Türkiye’nin en az nüfusa sahip illerinden biridir. Şehir; kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Tunceli’nin Nüfusu Kaçtır?
Tunceli, Türkiye’nin en az nüfusa sahip illerinden biridir. 2019 nüfus sonuçlarına göre nüfus, bir önceki yıla oranla 3.538 kişi azalarak, 84.660 kişi olmuştur. Nüfusun 46.082 (%54,43)’si erkek, 38.578 (, %45,57)’i
kadından oluşuyor. Ayrıca nüfusun 54.595’i şehirlerde, 30.065’i de belde ve köylerde yaşıyor.
Tunceli’de kilometre başına 11 insan düşüyor. Bu rakam şehir merkezinde 34’tür. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri; Merkez, Pertek ve Çemişgezek’tir. En küçük ilçesi ise Nazımiye’dir. Yıllara göre Tunceli’nin nüfusu;
2011: 85.062
2012: 86.276
2013: 85.428
2014: 86.527
2015: 86.076
2016: 82.193
2017: 82.498
2018: 88.198
2019: 84.660
2020: 84.801
Tunceli’nin Kaç İlçesi Vardır?
Tunceli’nin merkez ilçeyle birlikte 8 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelere bağlı 9 belediye, 43 mahalle ve 364 köy bulunuyor.
Tunceli’nin İlçeleri Nelerdir?
Tunceli’nin ilçeleri; Merkez, Nazımiye, Hozat, Pertek, Çemişgezek, Ovacık, Mazgirt ve Pülümür’dür. Nazımiye (Kızıl Kilise) yüzölçümü ve nüfus bakımından şehrin en küçük ilçesidir.
Ovacık, ismini aldığı Ovacık ovası üzerinde bulunuyor. Son yıllarda doğa turizmcilerinin gözdesi durumundadır. Türkülere konu olan Meşhur Munzur Dağ ve suyu bu ilçenin sınırları içindedir. Özellikle Munzur Vadisi Doğa Parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Park içinde Mercan Vadisi, Kırk Merdiven Şelalesi ve Karagöl bulunuyor. Doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılarının ilgi odağıdır.
Pertek ilçesi Keban Barajı ile çevrilidir. Bu nedenle halkın geçim kaynağı hayvancılık ve tarım üzerinedir.
Çemişgezek, tarihi dokunun en fazla bulunduğu yerleşim yeridir. Bu bölgede; Yeniköy Höyüğü, Ferruh Şad Bey Türbesi, Aşağı Köprü, Yelmaniye Camisi, Uzun Hasan Türbesi ve Hamam-ı Atik ziyaret edilecek yerler arasındadır.