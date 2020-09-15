Tunceli Haritası: Tunceli İlçeleri Nelerdir? Tunceli İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Tunceli’nin yüzölçümü 7.583 km2’dir. Bayburt’la beraber, Türkiye’nin en az nüfusa sahip illerinden biridir. Şehir; kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.



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Kaynak: cografyaharita.com



Tunceli’nin Nüfusu Kaçtır?



Tunceli, Türkiye’nin en az nüfusa sahip illerinden biridir. 2019 nüfus sonuçlarına göre nüfus, bir önceki yıla oranla 3.538 kişi azalarak, 84.660 kişi olmuştur. Nüfusun 46.082 (%54,43)’si erkek, 38.578 (, %45,57)’i

kadından oluşuyor. Ayrıca nüfusun 54.595’i şehirlerde, 30.065’i de belde ve köylerde yaşıyor.



Tunceli’de kilometre başına 11 insan düşüyor. Bu rakam şehir merkezinde 34’tür. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri; Merkez, Pertek ve Çemişgezek’tir. En küçük ilçesi ise Nazımiye’dir. Yıllara göre Tunceli’nin nüfusu;

2011: 85.062

2012: 86.276

2013: 85.428

2014: 86.527

2015: 86.076

2016: 82.193

2017: 82.498

2018: 88.198

2019: 84.660

2020: 84.801



Tunceli’nin Kaç İlçesi Vardır?



Tunceli’nin merkez ilçeyle birlikte 8 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelere bağlı 9 belediye, 43 mahalle ve 364 köy bulunuyor.



Tunceli’nin İlçeleri Nelerdir?



Tunceli’nin ilçeleri; Merkez, Nazımiye, Hozat, Pertek, Çemişgezek, Ovacık, Mazgirt ve Pülümür’dür. Nazımiye (Kızıl Kilise) yüzölçümü ve nüfus bakımından şehrin en küçük ilçesidir.



Ovacık, ismini aldığı Ovacık ovası üzerinde bulunuyor. Son yıllarda doğa turizmcilerinin gözdesi durumundadır. Türkülere konu olan Meşhur Munzur Dağ ve suyu bu ilçenin sınırları içindedir. Özellikle Munzur Vadisi Doğa Parkı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Park içinde Mercan Vadisi, Kırk Merdiven Şelalesi ve Karagöl bulunuyor. Doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılarının ilgi odağıdır.



Pertek ilçesi Keban Barajı ile çevrilidir. Bu nedenle halkın geçim kaynağı hayvancılık ve tarım üzerinedir.



Çemişgezek, tarihi dokunun en fazla bulunduğu yerleşim yeridir. Bu bölgede; Yeniköy Höyüğü, Ferruh Şad Bey Türbesi, Aşağı Köprü, Yelmaniye Camisi, Uzun Hasan Türbesi ve Hamam-ı Atik ziyaret edilecek yerler arasındadır.