Türk-Katar Koleji kuruluyor

Türk-Katar Koleji’nin Türkiye’deki okullarla öğrenci değişimi programları uygulayacağına dikkat çeken Antalya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sezgin Koca, “Öğrenci ve aileleri için Türkiye’de özel programlar da hazırlanıyor. Öte yandan seyahat acentaları ve otellerle özel anlaşmalar yapılacak. Kolej, eğitimde yüksek kaliteyi hedeflerken öğrenci ve velilerine birçok imkân da sunacak” dedi.

Touba Trade Yönetici Ortağı Mehmet Çelikyay ise “İki ülke arasında her sektörde artan işbirliğini eğitimde de yükseltmek istedik. Türk-Katar Koleji’yle eğitim ve kültür köprüsü kurulacak” diye konuştu.

Uluslararası eğitim konusunda deneyimleri bulunan Özel Antalya Koleji, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerle ortaklaşa eğitim programları da düzenliyor.