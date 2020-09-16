Türkiye Akarsular Ve Göller Haritası: Türkiye'de Olan Barajlar, Göller Ve Akarsular Nelerdir?

Türkiye'de son verilere göre toplam baraj sayısı 504'e ulaştı. Bu barajların 200'den fazlası büyük çaplıdır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Olan Barajlar ve Özellikleri



Şanlıurfa ve Adıyaman illeri arasında yer alan Atatürk Barajı 1992 yılında açılmıştır. 2.400 MW'lık kurulu güce sahip olan baraj hem enerji üretiminde hem de sulamada kullanılıyor. Fırat nehri üzerine kurulu olan Atatürk Barajı 817 kilometrekarelik göl hacmine sahiptir. Yine Fırat nehrinde kurulan Keban Barajı'nın açılış tarihi ise 1974'tür. Elazığ ilçesinde bulunan barajda balık üretimi de yapılmaktadır. Su avcılığına da imkan tanıyan yapı akarsu yatağından 210 metre yükseğe kurulmuştur.



GAP projesi kapsamında 1987 yılında açılan Keban Barajı da Türkiye'nin en büyük barajlarından biridir. Diyarbakır şehrinde yer alan baraj, 268 kilometrekarelik göl alanına sahiptir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Olan Göller



Türkiye'nin yıllık tuz ihtiyacının %55 - %60'ını karşılayan Tuz Gölü'nün yüzey rakımı 905 metredir. Tektonik hareketlerin sonucunda oluşmuş olan bu gölün dışarıya akmaz. Bir kapalı havza gölü olan Tuz Gölü, birçok farklı kuş türünün doğal yaşam alanını oluşturur. Sodyum klorür seviyesi oldukça yüksek olan göl, yaz aylarında birkaç ay boyunca kurur.



12.500 kilometrekarelik bir havza alanına sahip olan Van Gölü ise Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük gölüdür. Gölün yüksekliği yıllık yağış oranına göre değişkenlik göstermektedir. Yağmur ve akarsuların dışında kar yağışları da Van Gölü'nün yükselmesinde önemli bir etkendir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Olan Akarsular



Kaynağı dışarıda olan Asi ve Meriç nehirleri ülkemize dökülmektedir. Kaynağı Türkiye'de olup başka ülkelere dökülen nehirler ise Fırat, Dicle, Çoruh ve Kura nehirleridir. Türkiye'deki akarsuların birçoğu yeryüzü şekilleri nedeniyle düzensiz bir akış rejimine sahiptir. Akdeniz Bölgesinde yer alan Aksu, Seyhan ve Ceyhan nehirleri yağmur sularıyla beslenir. Yeraltı sularıyla beslenen akarsular ise Manavgat ve Köprüçay'dır.



Karma rejimli akarsular Kızılırmak ve Yeşilırmak ise Türkiye'nin en uzun iki nehridir. Her iki nehrin de en yüksek seviyede aktığı mevsim ilkbahardır.

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Kaynak: cografyaharita.com