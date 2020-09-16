Türkiye Antep Fıstığı Üretim Haritası: Antep Fıstığı Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Fıstık Yetiştirilen Bölgeler

Özellikle kuru yemişler herkes tarafından sevilen besinlerdir. Oldukça faydalı olan kuruyemişler her anlamda kişilerin ihtiyacı olan besin takviyelerini almalarını sağlar. Kuruyemişler oldukça faydalı içinde birçok mineral ve vitaminin bulunduğu besinlerdir. Bu sebeple Türkiye'de yetiştirilen Antep fıstıkları da oldukça önemlidir.



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Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Antep Fıstığı Üretim Haritası: Antep Fıstığı Nerelerde Yetiştirilir?



Antep fıstığı sakız ağacıgiller familyasına ait kabuklu bir meyvedir. Bu meyvenin çekirdeği yenilebilir özelliktedir. Antep fıstığı farklı bölgelerde farklı isimler ile anılır. Genel olarak Antep fıstığı veya Şam fıstığı olarak bilinen yemiş Antep fıstığı ağacında yetişen yağlı ince kabuklu bir besindir. Antep fıstığı özellikle tatlıcılık ve yiyecek sektöründe oldukça fazla kullanılır.



Antep fıstığı 2016 TÜİK verilerine göre en çok yetiştirildiği ilk Gaziantep’tir. Ancak ağaç başına verimin en çok alındığı il ise Diyarbakır olarak kayıtlara geçmiştir. Gaziantep'te 21.982.745 adet Antep fıstığı ağacı bulunur. Toplam 75298 ton Antep fıstığı alınır.



En çok Antep fıstığı yetiştirilen il Gaziantep olurken, Antep fıstığından alınan verim en fazla Diyarbakır olarak geçmektedir.



İl İl En Çok Fıstık Yetiştirilen Bölgeler



Antep fıstığı ülkemizde oldukça fazla yetiştirilen bir yemiştir. Bu sebeple Antep fıstığı tüketimi de ülkemizde oldukça fazladır. Özellikle pastacılık ve yiyecek kuruyemiş olarak tüketiminde Antep fıstığı sıkça kullanılır. Gaziantep Antep fıstığı üretiminde 1. Sırada yer alır. Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt, Kahramanmaraş, Kilis, Batman, Manisa, Mardin, İzmir, Mersin, Çanakkale ve Diyarbakır sırayla Antep fıstığı yetiştiren illerdir.



Antep Fıstığı Faydaları



Antep fıstığı yemesi en keyifli yemişlerden biridir. Akciğer iltihabını temizleyici özelliği bulunan Antep fıstığı, göğsü yumuşatır, göğüs ağrılarını azaltır, öksürüğün azalmasına yardımcı olur. Yetişme döneminde sıcaklık arayan Antep fıstığı verim olarak da farklı bölgelerde farklı verimler alınır.