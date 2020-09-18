Türkiye Armut Üretim Haritası: Armut Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Armut Yetiştirilen Bölgeler

Armut dört mevsim boyunca tüketilen en güzel meyvelerden biridir. Ancak özellikle bir yaz meyvesi olduğunu dile getirmek mümkün. O yüzden genelde ilkbahar ve yaz aylarında yaygın olarak ülkede tüketilen meyveler arasında gelmektedir. Tabii Türkiye'nin değişik illerinde yoğunluğuna bağlı olarak hava ve toprak koşullarına göre üretim değişkenlik göstermektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com





Armut Nerelerde Yetişir?



Armut özellikle Ankara'da yoğun şekilde yetiştirilmektedir. Ankara armudu olarak bilinen (Pyrus communis L) dünya çapında oldukça önemli bir yere sahiptir. Üstün meyve kalitesi ile beraber uzun bir süre depolama olanağı nedeniyle, çok fazla tercih edilen çeşitler içerisinde gelmektedir. Bunun dışında bir ılıman iklim bitkisi olan armut Türkiye'nin dört bir tarafında yetiştirilen meyveler içerisinde gelmektedir. Bunu bölgesel açıdan ele almak gerekirse şu şekilde sıralamak mümkün;



- Ege Bölgesi

- Marmara Bölgesi

- Orta Kuzey bölgesi ( iç Anadolu)



Bu bölgeler yoğun tarım alanları ile beraber gür ormanlık alanları üzerinden armut yetiştiriciliği konusunda oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Özellikle bu konuda Ankara Türkiye'nin toplam armut üretiminin yaklaşık olarak ’sini karşılamaktadır.



İl İl En Çok Armut Yetiştirilen Bölgeler



Armut Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde yetişmektedir. Özellikle bölgesel açıdan en çok Ege Bölgesi ile beraber aynı zamanda Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir. Ancak şehir açısından bakıldığı zaman en yoğun olan yerler ilk olarak Bursa'da çok fazla yetiştirilir. Daha sonra aynı zamanda Ankara yine en yoğun armut yetiştiriciliği yapılan şehirler arasında gelmektedir. Bunun dışında Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla, Çanakkale ile beraber daha birçok farklı il üzerinden yetiştiricilik gerçekleşmektedir.



Aynı zamanda Antalya, Mersin, Burdur ve Adana gibi şehirlerde de yetişmektedir. Eskişehir, Bolu, Çankırı, Konya ve çevre illerde de belirli oranlarda armut yetiştiriciliği mevsime uygun gerçekleşir.