Türkiye Ayçiçeği Üretim Haritası: Ayçiçeği Nerelerde Yetişir? İl İl Ayçiçek Yağının En Çok Yapıldığı Bölgeler
Ayçiçeği yetiştiriciliği ve ayçiçeği yağı üretimi günümüzde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ayçiçeği nerelerde yetiştirilir? Ayçiçeği yağının en çok üretildiği bölgeler nerelerdir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
Dünya’da ve Türkiye’de en önemli yağ elde edilen bitkilerinden biri olan ayçiçeği ülkemizde sıklıkla yağlık olarak yetiştirilmektedir. Ayçiçeği yağı çoğunlukla kullanılan bir yağdır.
Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetişen ve tanelerinde yüksek kaliteye sahip yağ içeren ayçiçeği yağ bitkileri ekim alanında pamuktan sonra ülkemizde ikinci sırada yer almaktadır. Bitkisel yağ tüketiminin ortalama olarak %50’si karşılanmaktadır.
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Kaynak: cografyaharita.com
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Ayçiçeği Nerelerde Yetiştirilir?
Türkiye geneline bakıldığında 2015 yılında ayçiçeğinin hasat edildiği alan 6 milyon 851 bin 737 dekar olmuştur. Bu hasat edilen alandan üretilen ayçiçeği 1 milyon 680 bin 700 tondur. TÜİK tarafından 2015 yılında yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilden 56 ilde ayçiçeği üretimi gerçekleşmektedir.
Ayçiçeği üretimi en çok Tekirdağ ilinde ve 267 bin 12 ton ile gerçekleşmiştir. Sonrasında Edirne ilinde 226 bin 573 ton, Konya ilinde 217 bin 634 ton, Kırklareli ilinde 188 bin 998 ton ve Adana ilinde 134 bin 361 ton şeklinde üretimi gerçekleşmiştir.
Ayçiçeği Yağının En Çok Üretildiği Bölgeler Nerelerdir?
Ülkemizde ayçiçeği yağlık olarak en fazla Trakya-Marmara Bölgesinde %47,2 oranıyla üretilmekte, %29,2 ile Orta Anadolu, ile Karadeniz, %8,7 ile Akdeniz Bölgelerinde üretilmektedir. Ülkemizde üretilen ayçiçeği yağları oldukça kaliteli ve verimlidir.
Ayçiçeği yağının üretimi yapılan iller tonları ile birlikte aşağıdaki sıra ile verilmiştir. Bu ayçiçeği yağı üretimi yapılan iller listesi 2015 yılında belirlenmiştir.
Öncelikle 292,930 ton ile Konya ili ayçiçeği yağı üretiminde en başta bulunmaktadır. Sonrasında 211,671 ton ile Tekirdağ ili, 175,857 ton ile Edirne ili, 146,682 ton ile Kırklareli ili, 100,677 ton ile adana ili, 53,381 ton ile Aksaray ili, 47,096 ton ile tokat ili, 46,974 ton ile Çorum ili, 37,684 ton ile Eskişehir ili ve 35.446 ton ile Amasya ili ayçiçeği yağı üretiminde en gözde olan iller olarak belirlenmiştir.