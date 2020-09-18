Türkiye Ayva Üretim Haritası: Ayva Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Ayva Yetiştirilen Bölgeler

Ayva, rosaceae familyasına aittir. Genellikle sert, sulu, mayhoş ve tatlı bir meyvedir. Meyve olarak tüketilmesinin dışında reçel, meyve suyu, marmelat ve jöle olarak da kullanılmaktadır. Ülkemizde ayva birçok bölge ve ilde yetiştirilmektedir. Uygun iklim koşullarına göre verimli üretimler elde edilmektedir. Ülkemizdeki ayva ağacı sayısı 3 milyonun üzerindedir.



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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Ayva En Çok Hangi Bölgede Yetiştirilir?



Ülkemizde ayva ağaçlarının en çok bulunduğu bölge Marmara Bölgesidir. İkinci sırada Ege Bölgesi ve üçüncü sırada Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Son olarak İç Anadolu Bölgesinde denize uzak yerlerde de yetiştirilebilmektedir. Sonbaharda Eylül ayında hasat edilmeye başlanır ve Ekim ayının sonuna kadar devam eder. Ayva ağacı yetiştirildiği bölgeye göre 100 ile 200 kg ürün verebilmektedir.



Türkiye'de Ayva En Çok Hangi İlde Yetiştirilir?



Ülkemiz ayva üretiminde dünyada birinci sırada yer alır. Yıllık üretim miktarı ise 100 bin tonun üzerindedir. Türkiye'nin ayva üretim haritasına göre en çok Sakarya ilinin Geyve ilçesinde yetiştirilmektedir. Bunun dışında Bilecik ve Denizli'de ayvanın en çok yetiştirildiği illerdendir. Bu illerde üretilen ayva üretimi ülkedeki üretimin yarısından daha çoğunu karşılar.



Ayvanın Yetiştirilme Koşulları Nelerdir?



Ayva soğuğa dayanıklı bir meyvedir. Sıcak, geçirgen, tınlı-kumlu topraklarda yetiştirilebilmektedir. Yetiştiği toprağın kireçli olmaması gerekir. Ayvanın yetişebilmesi için ideal sıcaklık 7 derecedir. Ilıman deniz iklimi ayvanın yetişip olgunlaşması için uygundur.



Ayvanın Faydaları ve Zararları Nelerdir?



Ayvanın faydaları:

Sindirim sistemine katkı sağlar.

Kolon kanseri riskini önler.

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cilt yapısına olumlu etkileri vardır.

İçerisindeki lifler tokluk hissi verdiği için diyetlerde kullanılabilir.

Ayvanın Zararları:

Gereğinden fazla tüketildiğine ishal yapar.

Ayva çekirdeğinde zehirli bir madde olan siyanid olduğu için tüketilmesi son derece zararlıdır.