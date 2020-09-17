Türkiye Badem Üretim Haritası: Badem Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Badem Yetiştirilen Bölgeler

Ana vatanı Çin ve Orta Asya olarak bilinen bademin Asya ile Avrupa arasında bulunan İpek yolunda seyyar tarafından yendiği bilinir. Bu seyyarlar vasıtasıyla birçok ülke ile birlikte ülkemize de gelmiştir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Badem Nerede Yetiştirilir?



Ülkemiz konum itibari ile farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu nedenle sebze, meyve ve tahıllar farklı bölgelerde yetişmektedir. Badem ise ülkemize seyyarlar tarafından gelmiştir. Ülkemiz dışında Akdeniz kıyıları ve İspanya İtalya gibi ülkelerde de badem yetiştirildiği bilinmektedir.



Badem kiraz, erik ve şeftali ile aynı aile grubunda yer almaktadır. Binlerce yıl önce ülkemize gelen badem sadece tohumla üretilmesi sebebiyle pek çok çeşitliliğe sahiptir. Bunlar dışında ülkemizde Texsas ve Nonpareil gibi badem çeşitleri de üretilmektedir.



Badem yazları kurak ve sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı olan bölgelerde yetişmektedir. Bu nedenle Akdeniz iklimine hakim alanlar badem yetiştiriciliği için ideal bölgelerdir. Bununla birlikte badem ağacının odun kısmı -20 derece ile -30 derece soğukluğa kadar dayanabilmektedir.



İl İl Badem Yetiştirildiği Bölgeler



Badem çok sağlıklı olmasından dolayı kişiler tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Ülkemizde ise üretimi yapılan bademin Doğu Karadeniz kıyıları ile çok yüksek yaylalar dışında her yörede bademin yetiştirildiği görülmektedir. Bademin yetiştirilmesi için Akdeniz ikliminin olması gerekir. Buna bağlı olarak badem ülkemizde en çok Ege Bölgesinde yetiştirilmektedir. Ege Bölgesi dışında Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgesinde de yetiştirilmektedir.



Badem yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için ikliminin yazları sıcak ve kurak olması gerekir. Kışlarının ise ılık ve yağışlı geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle bademin ülkemizde en çok Akdeniz ve Ege Bölgesinde yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Ege Bölgesinde bulunan Datça Yarımadasının badem yetiştiriciliği olarak en önemli bölge olduğu bilinmektedir. Ülkemizde Datça dışında badem yetiştirilen pek çok bölge ve il bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yaygın olarak yetiştirilen badem en çok Muğla, ardından İçel, Antalya, Elazığ, Denizli ve Karaman illerinde yetiştirilmektedir.