Türkiye Bakır Madeni Haritası: Bakır Madeni Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Türkiye maden zenginliği bakımından dünya ülkeleri arasında yirmi sekizinci sırada yer almaktadır. Maden çeşitliliği bakımından ise onuncu sırada yer almaktadır. Ülkemizde pek çok maden çıkarılır. Bakır ise ülkemizde çıkarılan önemli madenlerden birisidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Bakır Madeni Nerede, Hangi İllerde Bulunur?



Bakır madeni günlük hayatta pek çok alanda kullanılan bir madendir. En çok tencere ve tava yapımında kullanılan bakır elektrik sanayisinin vazgeçilmezlerinden birisi olmaktadır. Bakır kırmızı ve kahverengi görünümlü ve atmosferik şartlara dayanıklı bir elementtir. En önemli özelliği yüksek elektrik ve ısı iletkenliği bulunmasıdır. Bu sebeple elektrik santralleri ve iletken malzemelerin vazgeçilmez girdisidir. Bakırın mukavemeti düşüktür. Döküm ve kaynak kabiliyeti ise iyi değildir. Fakat soğuk olarak şekillendirilebilir. Bunun sebebi yapısının kübik yüzey merkezli kristalli olmasıdır.



Bakır gümüşten sonra elektriği en iyi ileten metaldir. Endüstriyel alanda oldukça fazla kullanılmaktadır. Bunun dışında pirinç, bronz gibi alaşımların yapılması açısından oldukça önem taşımaktadır.



Ülkemizde bakırın çıkarıldığı iller Artvin'de Murgul, Kastamonu'da Küre, Elazığ'da Ergani ve Maden, Rize'de ise Çayeli'dir. Bakır madeni Elazığ ilinde Maden ve Ergani, Artvin ilinde Murgul ve Samsun'un Karadeniz bakır işletmelerinde işlenmektedir. Günümüzde Türkiye'nin ihtiyacı olan bakırın yüzde yirmisi ülkemizden çıkarılmaktadır. Geri kalan yüzde sekseni ise dış ülkelerden ithal edilmektedir.



Bakır Nasıl Çıkarılır?



Bakırın çıkarılması için ilk olarak bakırın bulduğu yer altı kaynakları tespit edilmektedir. Daha sonra bulunan bakır patlama yolu ile yüzeye çıkarılır. Ardından bu bölgede maden ocakları kurulur ve bu ocaklardan bakır madeni çıkarılır.



Bakır madeni hemen hemen yüzde yüz saf bir şekilde elde edilebilir. Doğadan çıkarılmış olan bakır madenleri işletme tesislerine gönderilere işlenir ve burada saf halini alır.



Bakır madeni dünya üzerinde talep gören ikinci elementtir. Günlük hayatta kullandığımız her türlü elektrik ve elektronik cihazlarda bakır madeni kullanılmaktadır. Bunun en büyük sebebi ısıyı ve elektriği çok iyi iletmesidir. Ayrıca kuyumculuk, takı sektörleri, mutfak eşyaları gibi daha birçok alanda da bakır madeni tercih edilmektedir.