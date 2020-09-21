Türkiye Boksit Madeni Haritası: Boksit Madeni Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Laterik ayrışma sonucu oluşan boksit alüminyumca zengin bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda demirce fakir mineral topluluğu olarak bilinir. Özellikle dünya çapında boksit belirli ülkelerde yer altı kaynağı olarak bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Türkiye önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Boksit Madeni Nerede?



Türkiye boksit yatakları açısından farklı bölgelerde bulunan bir minerale sahiptir. Daha çok güney bölgesinde çıkarılan bir yeraltı kaynağıdır. Özellikle batıdan doğuya doğru uzanan bir kuşak boyunca çıkarılır. Bu düşünüldüğü zaman güney bölgesinde baştan sona kadar paralel bir çizgi eşliğinde farklı şehirlerde çıkarılmaktadır. Kullanım alanları açısından büyük bir öneme sahip olan boksit, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı çalışmalar doğrultusunda değerlendirilir.



Türkiye Boksit Madeni Hangi İllerde Bulunur?



İl bazlı olarak daha çok güney bölgesinde yer alan şehirlerde boksit madeni çıkarılmaktadır.



- Muğla - Milas

- Antalya - Akseki

- Konya - Seydişehir

- Gaziantep - İslahiye

- Hatay - Payas



Başlıca boksit madeni yeraltı kaynakları bu şekilde öne çıkıyor. Ancak aynı zamanda bu şehirler dışında Kahramanmaraş, Adana, Konya ve Zonguldak şehirlerinde de yoğun şekilde çıkarılmaya devam ediliyor.



Türkiye Boksit Madeni Nasıl Çıkartılır?



Boksit dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'de yer alan en önemli kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Bu kaynaklar günümüzde daha çok sondaj çalışmaları üzerinden çıkarılmaktadır. Ayrıca diğer yeraltı madenleri gibi çok derin alanlarda bulunmadığı için, daha kolay bir şekilde çıkarılmaktadır. Öncelikli alan işletme koşullarına uygun şekilde temizlenir ve özel teknik sistemler ışığı altında işletme kurulur. Daha sonra yüzey alandaki bitki örtüsü bütün ile temizlenir ve düz bir hale getirilir.



Bu doğrultuda öncelikle kazıma ve patlama işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra alan üzerinden sondaj işlemi ile beraber boksit dikkatli bir şekilde çıkarılır. Boksit çıkarıldıktan kaldıktan sonra özel makineler eşliğinde yıkanır ve kullanılacak alana bağlı olarak farklı yerlere gönderilir.