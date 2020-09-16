Türkiye Buğday Üretim Haritası: Buğday Nerede Yetişir? İl İl En Çok Buğday Ekimi Yapılan Bölgeler

Buğday birçok ürünün hammaddesi olarak karşımıza çıkar. Özellikle ekmek tüketiminin fazla olduğu ülkemizde buğday hayati önem taşıyan bir tahıldır. Bu sebeple ülkenin birçok kısmında buğday yetiştiriciliği yapılır. Aynı zamanda bisküvili, makarna, pasta gibi yan sanayilerde de buğday hammadde olarak kullanılan bir tahıl ürünüdür. Bu sebeple tüketimi de oldukça fazladır.



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Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye Buğday Üretim Haritası: Buğday Nerede Yetişir?



Türkiye 2000 yılında 92.000.000 dekar alanda buğday ekimi yapmıştır. 2017 yılında 77.000.000 dekar alanda buğday ekimi yapan Türkiye bu süreçte 49 milyon ton buğday ithal etmiştir. Karşılığında ise 13 milyar dolar ödemiştir. Bu sebeple buğday üretiminin daha da artırılması gerekliliği görülmüştür.

Buğday ülkemizde olduğu kadar dünyada da birçok insanın gıda ihtiyacını karşılanması için oldukça büyük bir öneme sahiptir.



Türkiye'de buğday ve buğdaydan üretilen diğer gıda maddelerinin tüketimi ilk sıralarda yer alır. Buğday öğütümü yapıldıktan sonra un haline getirilerek özellikle ekmeğin ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Ekmeğin yanında bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi birçok farklı ürün için de buğday hammadde olarak kullanılan bir üründür. Kalitesi düşük olan yemler buğdaylar ise hayvan yemi olarak kullanılarak değerlendirilmektedir.



Türkiye'de Buğday Üretimi



Türkiye'nin buğday verimi dünya ortalamasının altındadır. Buğdayda kalite ve verim için en önemli özellik tohum faktörüdür. Türkiye'de yeter düzeyde buğday üretimi gerçekleştirilmektedir. Bazı yıllarda ise hava koşullarının değişkenliği buğday kalitesinde de değişikliğe ve veriminde de değişmeye sebep olmaktadır.



Türkiye'de Buğday Nerede Yetişir?



Türkiye'nin tahıl ambarı olarak görülen ili Konya'dır. Uygun iklim koşullarının bulunması Konya'yı buğday üretim merkezi haline getirmiştir.



Konya 2017 yılında 2192410 ton buğday üretmiştir. Konya'nın arkasından Diyarbakır gelerek 1129392 300 ton buğday üretmiştir. Daha sonra Ankara 1090500 ton, Şanlıurfa 1044645 ton, Tekirdağ 882674 ton buğday üreterek ilk 5 sırayı almıştır. Buğday ülkemizde hemen hemen her alanda yetiştirilebilen bir tahıl ürünüdür.



İl İle En Çok Buğday Ekimi Yapılan Bölgeler



Buğday ekim alanları ve verimlilik paralellik göstermektedir. 2017 verilerine göre buğday ekiminin ve verimlinin en çok olduğu iller; Konya, Diyarbakır, Ankara, Şanlıurfa, Tekirdağ, Mardin, Yozgat, Adana, Çorum, Sivas olarak sıralanmaktadır. Böylece Türkiye'de buğday üretiminin en çok yapıldığı ve buğday vermenin en çok aldığı iller sıralanmış olur.