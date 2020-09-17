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    17.09.2020 - 02:16 |

    Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Haritası: Hangi İller Büyükşehir Olarak Geçiyor? Büyükşehirler Listesi

    Türkiye'deki belediyeler ''ilçe belediyesi'' ve ''büyük şehir belediyesi'' olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük şehir belediyeleri ''bütünşehir'' olarak da tanımlanır. Büyükşehir Belediyesi Kanununca yerine getirilmesi gereken belli başlı şartlar mevcuttur. Zorunlu olan ilk kriter nüfusun 750.000'den fazla olmasıdır. En az üç ilçeye sahip olması gereken illerin ekonomik olarak gelişmiş olması da aranan şartlar içerisinde yer alıyor. Sizin için Türkiye'deki büyük şehirleri listeledik.

    Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Haritası: Hangi İller Büyükşehir Olarak Geçiyor? Büyükşehirler Listesi

    Ülkemizde toplam 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Antalya, Eskişehir ve Mersin, en son büyük şehir olan illerimiz arasındadır.

    Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    Türkiye'nin ilk Büyük Şehir Belediyeleri

    Türkiye'nin sanayisi ve ticaret ağları en gelişmiş kenti İstanbul'dur. 17 milyona yakın nüfusuyla da en kalabalık şehridir. Ülkemizdeki ilk üç büyük şehir 1984 yılında çıkarılan kararname ile belirlenmiştir. Bu tarihten sonra İstanbul dışında, İzmir ve başkent Ankara, büyük şehir belediyesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

    Marmara Bölgesindeki Büyük Şehir Belediyeleri

    Marmara Bölgesi, sadece sanayi değil turizm ve tarım açısından da en gelişmiş bölgelerin başında gelir. Kış turizminin yoğun yaşandığı Bursa ve nüfusu 1 milyondan fazla olan Tekirdağ, bölgedeki büyük şehirlerdir. Marmara Bölgesinde büyük şehir olmuş diğer iller, Sakarya, İzmit ve Balıkesir’dir. Özellikle son yıllarda sanayisi hızla gelişen İzmir'de nüfus yoğunluğu oldukça fazladır.

    Ege ve Akdeniz Bölgesindeki Büyük Şehir Belediyeleri

    Ege Bölgesinde İzmir dışında, Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla, büyük şehir statüsündedir. Aydın'ın nüfusu 1 milyon 100 bine yakındır. Yaz turizmi açısından fazlasıyla önemli bir konumda olan Muğla, 30 Mart 2014 tarihinde büyük şehir olmuştur. Akdeniz Bölgesindeki büyük şehir belediyeleri sırasıyla, Antalya, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin'dir. 2.500.000'dan fazla nüfusa sahip olan Antalya, Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehridir. Muğla ile birlikte yaz turizminin en yoğun yaşandığı Antalya'da tarım ve sanayi de gelişmiştir.

    Karadeniz Bölgesindeki Büyük Şehir Belediyeleri

    Samsun'un nüfusu 1.300.000'e yakındır ve Karadeniz Bölgesinin en kalabalık şehridir. Samsun, 1924 yılında il, 2014 yılında ise büyük şehir olmuştur. Bölgedeki diğer büyük şehirler, Trabzon ve Ordu'dur.

    Türkiye'deki Diğer Büyük Şehirler

    Diyarbakır
    Eskişehir
    Erzurum
    Gaziantep
    Hatay
    Kayseri
    Konya
    Malatya
    Mardin
    Şanlıurfa
    Van

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