Türkiye Çavdar Üretim Haritası: Çavdar Nerelerde Yetişir? İl İl Çavdarların En Çok Yetiştirildiği Bölgeler

Üretimde verimliliğin sağlandığı bölgeler il il farklılık göstermektedir. Türkiye'de tahıl üretiminde önemli bir yeri olan çavdar, fakir topraklarda yetiştirilmektedir. Soğuğa dayanaklı bir bitki olduğu için doğu bölgelerinde üretimi yaygındır. Sert kışlarına uyumludur ve fazla neme ihtiyaç duymaz. -30 dereceye kadar düşen sıcaklıklara bile dayanıklı olan çavdar çeşitleri bulunmaktadır.



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Kaynak: cografyaharita.com



1. Çavdarın En Çok Yetiştiği Bölgeler



Çavdar ziraatı ülkemizde en çok Doğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır. Çünkü yayla ikliminde yetişebilen bir bitkidir. Yüksek tuz oranına dayanıklı olduğu için çorak topraklara sahip bölgelerde yetiştirilebilir. Ayrıca bataklık alanlarında da yetiştirilebilmektedir.



2. Çavdarın En Çok Yetiştiği İller



Çavdarın en çok yetiştiği illerimiz Niğde ve Kayseri'dir. Ardından sırasıyla Konya, Nevşehir, Balıkesir, Bayburt, Karaman, Erzurum, Aksaray ve Burdur illeri gelmektedir. Bu verilere TÜİK Tarım İstatistikleri aracılığıyla ulaşılmaktadır ve istatistikler her yıl güncellenmektedir.



Çavdar üretiminden verim elde edebilmek için güz ve yaz dönemlerinde ekimi yapılır. Ayrıca verimli olması için münavebe yani ekim nöbeti ister. Çavdar baklagillerin ardından verimli olarak yetişir. Eğer buğday ve arpa ön bitki olarak kullanılıyorsa çavdar verimi iyi sonuçlanmaz.



3. Yıllara Göre Çavdar Üretimi



Ülkemizde gıda tüketimi, yem sanayi, tohum olarak kullanımı yaygın olan çavdarın ithalatı da yapılmaktadır. Talep azlığı olduğunda üretim seviyesi düşebilmektedir. Verimlilikte artış yaşandığı dönemlerde üretiminde de artış gözlenebilmektedir. Böylelikle yıllara göre çavdar üretimi farklı rakamlarla listelenmektedir.



Türkiye'de çavdar 1938 yılından bu yana ekilip üretilmektedir. 2019 yılındaki rakamlarla karşılaştırıldığında o günden bugüne üretiminde azalış gözlenmektedir. Ancak alınan verim neredeyse 10 katına çıkmıştır. 2019 yılının tahmini TÜİK verilerine göre çavdar ekim alanı 110.903 hektar ve üretimi 320.000 tondur. En çok üretildiği yıllar 1960 ve 1970'li yıllara tekabül etmektedir.