Türkiye Çay Üretim Haritası: Çay Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Çay Yetiştirilen Bölgeler

Ülkemizde çay üretimi 1917 yılında başlamıştır. Rize'de tarihsel verilere göre 1917 yılında başlayan çay üretimi 1940 yılından sonra çıkarılan Çay Kanunu ile üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır.

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Kaynak: cografyaharita.com



Çay Nerelerde Yetişir?



Dünyada çay üretimine bakıldığında 2 bin 270 ton ile Çin ülkesi birinci konumdadır. Ardından 1210 ton ile Hindistan ülkesi, 475 ton ile Kenya üçüncü sırayı yer almaktadır. 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü sırada bulunur iken ülkemiz 260 bin ton ile çay üretiminde beşinci sıradadır.



Ülkemizde çay üretiminin yapıldığı bölge Doğu Karadeniz Bölgesidir. Bölgede üretimin tamamı yüzde 65'lik kısmında yapılan çay üretimi Çay İhtisas Gümrüğü'nün verilerine göre 17 bin 260 ton kuru çay ithalatı yapılmıştır. Burada iller arasında en çok ithal eden illerden birinci sırada olan ilimiz Rize’dir.



Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde yılda ortalama olarak 1 milyon 200 bin ton çay yaprağı üretimi gerçekleşmektedir. Çay üretimi ülkemizin önemli ekonomik kollarından birisidir. Ülkemiz Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen yaş çay yaprakları sayesinde yıllık olarak yaklaşık 240 bin ton kuru çay üretimi elde edilmiş ve böylece dünyada en büyük altıncı çay üreticisi olmuştur.



İl İl En Çok Çay Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizin konumundan kaynaklı olarak her ürün her bölgede yetişmez. Çay genellikle yıllık 1000 ile 1250 mm'ye kadar yağış alan yerlerde yetişmektedir. Ayrıca çayın yetişebilmesi için 10 derece ile 30 derece arasında sıcaklığa ihtiyaç bulunur. Bu nedenle ülkemizde genellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde üretimi yapılmaktadır.



Çay daha çok yağışın fazla olduğu bölgelerde yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise yıl içerisinde yağışın fazla olduğu bölge Doğu Karadeniz Bölgesidir. Çay Doğu Karadeniz Bölgesinde en çok Rize'de yetiştirilmektedir. Rize çay üretimi konusunda birinci sırada yer alır. Ayrıca çayın yetiştirildiği başka illerde bulunmaktadır. Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde de çay üretimi gerçekleştirilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com