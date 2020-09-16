Türkiye Çığ Afet Haritası: Türkiye'de Riskli Çığ Bölgeleri Nerelerdir?

Çığ farklı sebeplerden dolayı dağlardan aşağıya doğru kar kütlelerin kayması sonrasında oluşmaktadır. Genellikle bol kar yağışının olduğu bölgelerde taze kar tabakalarının alt kısımdaki eski tabakalar ile kaynaşamaması sonunca rüzgarların kaldırdığı büyük kar kütleleri aşağıya inmesi sonucunda oluşan bir doğa olayıdır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Çığ



Ülkemizde görülen iklim tipleri ve dağlık bölgelerin var olması sebebiyle çığ olayları görülmektedir. Çığ genellikle Aralık ve Mart aylarında görülür. Çığ oluşmasının pek çok farklı nedenleri olabilir. Bunlardan biri çok fazla kar yağışının olduğu alanlarda taze kar tabakalarının alt tabaka ile kaynaşamaması sonucu olabilir. Ayrıca rüzgar nedeniyle kalkan kar kütleleri çığlara sebep olabilmektedir. Bir hayvan veya kayakçının oynak bir kar kütlesini çiğnemesi sonucunda harekete geçebilir. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde geçmiş yıllarda pek çok kez çığ olayları görülmüştür.



Türkiye'de Riskli Çığ Bölgeleri Nerelerdir?



Ülkemizin iklim şartlarından dolayı kış aylarında bazı illerde yoğun kar yağışları yaşanmaktadır. Bu kar yağışları genellikle yüksek kesimlerde ve dağlık bölgelerde daha çok olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde çığ bölgeleri bulunmaktadır. Özellikle Mart ve aralık aylarında görülen çığ olaylar Doğu Anadolu bölgesinin dağlık kesimlerinde yaşanmaktadır. Ayrıca Karadeniz Bölgesinin dağlık kesimlerinde de çığ olayları yaşanmaktadır.



Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi en sık çığ görülen yerlerden birisidir. Karadeniz bölgesinde görülen yerler Küre ve Rize Dağları olmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde ise Tecer, Otluk Beli, Munzur, Karagöl, Palandöken, Kargapazarı, Aras Güneyi, Muş Güneyi, Van Doğusu ve Hakkari Dağlarıdır. Bu bölgeler ülkemizde görülen çığ olaylarının başlıca görüldüğü yerlerdir.



Ülkemizde çığ olaylarının yaşandığı illere bakıldığında ise ilk sırada Bingöl, Tunceli ve Bitlis yer almaktadır. Ölümcül çığ olaylarının ise büyüklüğü açısından Şırnak, Tunceli, Bayburt, Hakkari, Bitlis ve Siirt şeklinde bir sıralama yapılabilir. Bu bölgelerin özellikle yüksek ve iklim tipi sebebiyle kış aylarında bol kar yağışlı geçmesi sebebiyle çığ olayları geçmiş yıllarda birçok kez yaşanmıştır.