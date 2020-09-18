Türkiye Çilek Üretim Haritası: Çilek Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Çilek Yetiştirilen Bölgeler

Çilek nerede yetişir ve hangi illerde yetişir sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.



Çilek Nerelerde Yetişir?



Çilek yetiştiriciliği sert topraklarda yapılıyor ise kökler sürünücü bir bitki olarak büyür ve olgunlaşan her çilek yaprağının 1 ile 3 ay arasında ömrü bulunur. Bitkinin kolları yaz mevsimi boyunca yeni yaprakların tomurcuklarından oluşarak gelişmektedirler. Çilek oluşan çiçekler salkım şeklinde olmaktadır. Ayrıca kaliteli bir çilekte iyi tozlanma gereklidir. İyi tozlanmamış olan meyve de şekil bozukluğu oluşmaktadır. Tozlanmadan sonrası genelde meyve 30 ile 35 gün arasında olgunlaşmaktadır. Çilek meyvesi yaklaşık olarak -8 °C’ye kadar soğuk hava koşullarında yetişebilmektedir. Ayrıca çilek yetiştiriciliği yapmak için en uygun toprak koşulları; kumlu-tınlı, süzek ve hafif topraklardır. Çilek, kireci fazla olan topraklar da uygun olmamaktadır.



Çilek yetiştiriciliği ülkemizde çok önemlidir. Çilek yetiştiriciliğinde fideler genellikle serin ve nemli olan havalarda dikilmelidir. Dikim yapılırken fide açılan çukurlara tam olarak kök boğazı seviyesine dikilmelidir. Dikim yapılmadan önce kök kısmı 6 cm ile 8 cm bırakacak şekilde, taç kısmı ise 2 cm ile 3 cm genç yaprak bırakacak şekilde yapılmalıdır ve bitkilerin tutması arttırılmalıdır. Dikim yapıldıktan sonra çilek bitkisine can suyu verilmelidir. Yaz aylarında yapılan çilek bitkisi dikiminde 15 gün boyunca günde en az 2 ya da 3 kere olacak şekilde çok iyi bir şekilde sulanmalıdır.



İl İl En Çok Çilek Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde çok yaygın olan çilek sıcak iklim sevdiği için genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde sık sık yetişebilmektedir. Akdeniz iklimi yaz mevsimlerinde sıcak ve kurak geçmekle birlikte kış mevsimlerinde ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Bu neden ile çilek meyvesinin en fazla yetiştiği bölgeler sırası ile Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi şeklindedir. Ayrıca en fazla çilek üretiminin yapıldığı il ise Muğla olmaktadır.