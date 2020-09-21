Türkiye Çinko-Kurşun Madeni Haritası: Çinko-Kurşun Madenleri Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Kurşun-Çinko madeninin ülkemizdeki üretime katkıları çok yüksektir. Aynı zamanda ülkemizde ise 45 tane kurşun-çinko yatağı bulunuyor. Bu yataklardan çıkarılan madenler ise üretim sektöründe kullanılıyor.

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Kaynak: cografyaharita.com





Çinko-Kurşun Madenleri Hangi İllerde Bulunuyor?



Önemli madenlerden biri olan kurşun-çinko madeninin değeri gün geçtikçe anlaşılıyor. Bu madenler ise ülkemizde 45 ayrı noktadan çıkarılıyor. Geçmiş yıllardan itibaren Balya, Akdağmadeni ve Keban'da yüksek miktarda kurşun-çinko madeni işleniyordu. Günümüzde ise en bilinen kurşun-çinko madenleri pek çok noktadan çıkarılıyor. Yozgat'ın Akdağmadeni ve Balıkesir'in Balya ilçesinden oldukça yüksek miktarda kurşun-çinko elde ediliyor. Aynı zamanda Çamardı ve Aladağ, Koyulhisar, Gümüşhacıköy, Yenice ve Köprübaşı bölgelerinden de bu madenler çıkarılıyor.



Kurşun-Çinko Madenlerinin Kullanım Alanları Nerelerdir?



Günümüzde Kurşun'un en önemli kulların alanlarından birisi de akü imalatıdır. Özellikle de yeraltı haberleşme kablolarının kurşun ile izolasyonunun yapılması göze çarpan detaylar arasındadır. Bunun yanı sıra kurşun radyasyonu en az geçiren metallerdendir. O nedenle renkli televizyon tüplerinin yapımında kullanılır. Bununla birlikte çinko madeni de özellikle galvanizlemede kullanılıyor. Bu ürünler de çoğunluk ile inşaat sektöründeki malzemelerin yapımında kullanılıyor. Otomotiv sektöründe de çinko yoğun olarak kullanılıyor.



Kurşun-Çinko Madenleri Nasıl Çıkarılır?



Günümüzde neredeyse her alanda kullanılan kurşun ve çinko madenleri oldukça önemli bir değere sahiptir. Yer altı ve yer üstü kaynakları ile zengin ülkemizde kurşun ve çinko çıkarılabilecek pek çok maden yatağı bulunuyor. Sivas'tan Balıkesir'e kadar pek çok noktada kurşun ve çinko madenleri çıkarılıyor. Ayrıca büyük bir değere sahip olan bu madenleri çıkarırken uzman bir kadro ile çalışmak gerekir. Alanında deneyimli personeller ile zorlu olan bu yolda yılmadan mücadele etmek gerekir. Öncelikle iyi bilinen maden yatakları dikkatli bir şekilde açılmalıdır. Sonrasında her türlü güvenlik önlemine uyularak maden çıkarılmalıdır.