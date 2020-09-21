Türkiye Demir Madeni Haritası: Demir Madenleri Nerede, Hangi İllerde Bulunur Ve Nasıl Çıkartılır?

Latince ferrum kelimesinden gelen demirin sembolü Fe şeklindedir. Birçok farklı alanda kullanılan demir madeni doğada kükürtlü ve oksijenli bileşikler şeklinde bulunmaktadır. Ülkemizde de bazı alanlarda çıkartılan madenlerden birisidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Demir Madeni Nerede ve Hangi İllerde Bulunur?



Demir çok kullanışlı bir metal olup alaşım ve bileşiklerde pek çok metalin yapı taşıdır. Gümüş, gri ve beyaz renklerdedir. Kolaylıkla dövülür ve işlenir. Böylece kolay bir şekilde tel ve levha haline getirilebilir. İletkendir. Elektrik ve ısıyı iyi iletebilir.



Nemli havalarda oluşan oksitlenme iç tabakalara kadar inebildiği için kolay paslanır ve korozyona karşı dirençsizdir. Bundan korumak için krom, nikel gibi elementler ile veya alaşımlar ile kaplanması gerekmektedir.



Demir en çok kullanılan madenlerden birisidir. Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte önemi daha da artmıştır. Ülkemizde demir madeninin çıkarıldığı bazı bölgeler ve iller bulunmaktadır. Demirin en çok çıkarıldığı bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Demirin çıkarıldığı iller ise şunlardır:



- Sivas: Divriği-Gürün

- Malatya: Hekimhan-Hasan Çelebi

- Balıkesir: Edremit-Havran- Eymir-Ayvalık-Ayazmant

- İzmir: Torbalı

- Kütahya: Simav

- Hatay: Kırıkhan-Payas

- Sakarya: Çam Dağı

- Bingöl

- Kahramanmaraş

- Düzce

- Kayseri



Demir bu saydığımız illerde çıkarılır. Çıkarıldıktan sonra ise Karabük ve İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında işlenir.



Demir Nasıl Çıkartılır?



Filizler oksit halde olmazlar. Bu nedenle filizler kavrulur ve oksit haline getirilir. Ardından indirgeme yoluyla demir elde edilmektedir. İndirgeme işlemi oksidin oksijeni alarak metali meydana çıkarması ve serbest bırakması işlemidir. Ayrıca indirgeme işlemleri yüksek fırında kok kömürleri vasıtası ile yapılmaktadır. Yüksek fırının 30 veya 40 metre yükseklikte olması gerekmektedir. Orta büyüklükte bir yüksek fırında gün içerisinde 2000 ton demir cevheri elde edilebilmektedir. Bu şekilde elde edilmiş olan demire pik denmektedir.



Bu demirler çok çabuk kırılabilir. Fakat bu demirler günümüzde çelik elde etmeye veya döküm eşyası yapmaya yarar.