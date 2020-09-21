Türkiye Demiryolları Haritası: Türkiye'de Demiryolu Olan İller Hangileridir?

Türkiye çok uzun yıllardır Demiryolu ulaşımı ve taşımacılığı kullanan ülkelerden bir tanesidir. Ancak Türkiye'nin yeryüzü şekillerinden dolayı bazı bölgelerinde demiryolu yapımı oldukça maliyetli olduğu için demiryolu kullanımı mümkün olmamaktadır. Ancak genel anlamda bakıldığında Türkiye'de de birçok bölgeye demiryolu ulaşımı sağlanabilmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Demiryolları Bölge Haritası



Türkiye 8 ana bölgeden oluşan bölge müdürlükleri sayesinde ulaşım yapan bir demiryolu ağına sahiptir.



1. Bölge İstanbul

2. Bölge Ankara

3. Bölge İzmir

4. Bölge Sivas

5. Bölge Malatya

6. Bölge Adana

7. Bölge Afyonkarahisar bölge müdürlükleri olmak üzere 7 Bölge Müdürlüğü Taşra yapısına sahip olan bir demiryolu ağına sahiptir. Ayrıca Ankara'da Merkez bölgesinde yüksek hızlı tren bölge müdürlüğü ile de hizmet vermektedir.

Bu demiryolu ulaşımı 8 bölümden oluşmakta olup bölgeler farklı bölümlerde ulaşım ağı sağlanmaktadır.



Türkiye Yüksek Hızlı Tren Hatları Haritası



Türkiye son yıllarda yüksek hızlı tren hattının da kullanıldığı ülkelerden bir tanesidir. İlk olarak 2009 yılında Ankara -Eskişehir arasında yapılan hızlı tren seferleri 245 kilometrelik hızlı tren hattıyla İstanbul ve Konya ya da dahil edilerek mevcut hat uzunluğu artırılmıştır. Ankara - İstanbul hızlı tren hattı güzergahı Ankara hattından itibaren 9 Durak olarak belirlenmiştir.

Bu duraklar ise;

Polatlı

Eskişehir

Bozüyük

Bilecik

Pamukova

Sapanca

İzmit

Gebze

Pendik olarak belirlenmiştir.



Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattında son durakta Pendik'te ki banliyö hattıyla Marmaray'a entegre planlanır. Böylece Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım ve sağlanması mümkün olacaktır.



Yüksek Hızlı Tren Hatları



Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren

Ankara- Eskişehir Yüksek Hızlı Tren

Eskişehir- Konya Yüksek Hızlı Tren

Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hatları olarak hizmet vermektedir.



Türkiye'de Tren Hattı Bulunan Güzergahlar



Türkiye'de ilk demiryolu hattı 1858 yılında İzmir- Alsancak- Şirinyer ve Gaziemir arasında bir İngiliz şirketi tarafından yapılmış daha sonra demiryolu hattı 1935 yılında TCDD tarafından satın alınmıştır. Eski demiryollarının çoğu Osmanlı Devleti döneminde yapılmış olup halen kullanılmaktadır. Yüksek hızlı tren seferleri ise şu anda Eskişehir, Ankara, Konya ve İstanbul seferleri olarak belirlenmiştir.