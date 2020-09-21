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    HaberlerEğitim Haberleri Türkiye Demiryolları Haritası: Türkiye'de Demiryolu Olan İller Hangileridir?
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    21.09.2020 - 04:59 |

    Türkiye Demiryolları Haritası: Türkiye'de Demiryolu Olan İller Hangileridir?

    Demiryolları dünyanın en güvenli ve ucuz yolları olarak bilinmektedir. Birçok ülke demiryolu ağı gelişmiş olmasından dolayı oldukça ucuza ve güvenli bir şekilde taşımacılık gerçekleştirmektedir. Türkiye'de demiryolu ağının bulunduğu son yıllarda da daha da geliştirildiği ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Demiryolları Haritası Türkiye'nin demiryolu olan iller hangileridir ile ilgili detayları derledik.

    Türkiye Demiryolları Haritası: Türkiye'de Demiryolu Olan İller Hangileridir?

    Türkiye çok uzun yıllardır Demiryolu ulaşımı ve taşımacılığı kullanan ülkelerden bir tanesidir. Ancak Türkiye'nin yeryüzü şekillerinden dolayı bazı bölgelerinde demiryolu yapımı oldukça maliyetli olduğu için demiryolu kullanımı mümkün olmamaktadır. Ancak genel anlamda bakıldığında Türkiye'de de birçok bölgeye demiryolu ulaşımı sağlanabilmektedir.

    Türkiye Demiryolları Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Türkiye Demiryolları Bölge Haritası

    Türkiye 8 ana bölgeden oluşan bölge müdürlükleri sayesinde ulaşım yapan bir demiryolu ağına sahiptir.

    1. Bölge İstanbul
    2. Bölge Ankara
    3. Bölge İzmir
    4. Bölge Sivas
    5. Bölge Malatya
    6. Bölge Adana
    7. Bölge Afyonkarahisar bölge müdürlükleri olmak üzere 7 Bölge Müdürlüğü Taşra yapısına sahip olan bir demiryolu ağına sahiptir. Ayrıca Ankara'da Merkez bölgesinde yüksek hızlı tren bölge müdürlüğü ile de hizmet vermektedir.
    Bu demiryolu ulaşımı 8 bölümden oluşmakta olup bölgeler farklı bölümlerde ulaşım ağı sağlanmaktadır.

    Türkiye Yüksek Hızlı Tren Hatları Haritası

    Türkiye son yıllarda yüksek hızlı tren hattının da kullanıldığı ülkelerden bir tanesidir. İlk olarak 2009 yılında Ankara -Eskişehir arasında yapılan hızlı tren seferleri 245 kilometrelik hızlı tren hattıyla İstanbul ve Konya ya da dahil edilerek mevcut hat uzunluğu artırılmıştır. Ankara - İstanbul hızlı tren hattı güzergahı Ankara hattından itibaren 9 Durak olarak belirlenmiştir.
    Bu duraklar ise;
    Polatlı
    Eskişehir
    Bozüyük
    Bilecik
    Pamukova
    Sapanca
    İzmit
    Gebze
    Pendik olarak belirlenmiştir.

    Ankara- İstanbul yüksek hızlı tren hattında son durakta Pendik'te ki banliyö hattıyla Marmaray'a entegre planlanır. Böylece Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım ve sağlanması mümkün olacaktır.

    Yüksek Hızlı Tren Hatları

    Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren
    Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren
    Ankara- Eskişehir Yüksek Hızlı Tren
    Eskişehir- Konya Yüksek Hızlı Tren
    Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hatları olarak hizmet vermektedir.

    Türkiye'de Tren Hattı Bulunan Güzergahlar

    Türkiye'de ilk demiryolu hattı 1858 yılında İzmir- Alsancak- Şirinyer ve Gaziemir arasında bir İngiliz şirketi tarafından yapılmış daha sonra demiryolu hattı 1935 yılında TCDD tarafından satın alınmıştır. Eski demiryollarının çoğu Osmanlı Devleti döneminde yapılmış olup halen kullanılmaktadır. Yüksek hızlı tren seferleri ise şu anda Eskişehir, Ankara, Konya ve İstanbul seferleri olarak belirlenmiştir.

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