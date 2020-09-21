Türkiye Denizyolu Taşımacılığı Haritası: Denizyolu Taşımacılığı Nedir, En Çok Hangi İllerde Yapılır?

Ülkeler birçok ulaşım yolu kullanarak hem yük taşımacılığı, hem yolcu taşımacılığı yapar. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ülkelerden bir tanesi de üç tarafının denizlerle çevrili olması ve açık bir denize bağlı olmasından dolayı Türkiye’dir. Birçok ülke ile denizyolu taşımacılığı aracılığıyla yolculuk yapılmaktadır. Bu sebeple denizyolu taşımacılığı ülkemiz için oldukça önemli bir avantajdır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Deniz Yolu Ulaşımı Nedir?



Deniz yolu ulaşımı ve taşımacılığı maliyeti en düşük olan taşımacılık türü olarak karşımıza çıkar. Gemi vapur ve benzeri deniz araçları ile yapılan bir ulaşım şeklidir. Deniz yolu taşımacılığını en önemli avantajı uluslararası ticarette çok büyük öneme sahip olmasıdır. Özellikle birçok uluslararası ticari faaliyet denizyolu taşımacılığı sayesinde yürütülmektedir.



Türkiye'de üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olduğu için deniz yolu mu yolu ulaşımı gerçekleştirilen birçok limana sahiptir. Deniz yolu ulaşımı en ucuz ulaşım şeklidir. Demiryoluna göre 3 kat, karayoluna göre 7 kat, havayoluna göre 22 kat daha ucuz bir ulaşım şeklidir. Bu sebeple özellikle uluslararası ticari faaliyetlerde deniz yolu ulaşımı kullanılmaktadır.



Türkiye Denizyolu Taşımacılığı Haritası



Ülkemiz denizlerle çevrili bir ülke olduğu için kıyı kesimlerinin hemen hemen hepsinden denizyolu taşımacılığı yapılabilmektedir. Türkiye doğal ve yapay birçok limana sahip ülkelerden bir tanesidir. Neredeyse tüm kıyılarında, deniz yolu ulaşımı yapılabilen ülkemizde özellikle İstanbul, İzmir, Mersin limanları en önemli ithalat ve ihracat limanları olarak karşımıza çıkar.

Mersin Limanı; 21 tane rıhtımı bulunan Mersin Limanı aynı anda 30 tane gemiye yük yükleme ve boşaltma hizmeti verebilen bir özelliğe sahiptir.

Ambarlı Limanı; Türkiye'nin en büyük limanı olma özelliği taşır.

Bandırma Limanı; 2788 metre rıhtım uzunluğu bulunan Bandırma limanının hububat silosu 34000 ton civarındadır.

İskenderun Limanı; 1426 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir. Yılda 640 gemi kapasitesine sahip bir limandır.

Samsun Limanı yılda 1130 gemi kapasitesi bulunan Samsun limanına rıhtım uzunluğu 756 metredir. İzmir Limanı; İzmir Limanı Türkiye'nin en gelişmiş limanlarından bir tanesidir. Altyapı, eğitim, ekipman özellikleri oldukça gelişmiştir. Birçok yükleme boşaltma özelliği bulunan İzmir Limanı ro-ro ve yolcu hizmetleri sunmaktadır. 2959 metre rıhtım uzunluğu bulunur.

Bu sebeple Türkiye'nin en önemli limanları arasında bulunan bu limanlar özellikle uluslararası ticarette oldukça büyük öneme sahiptir.