Türkiye Deprem Afet Haritası: İllere Göre Deprem Afet İstatistikleri

Türkiye’de, her yıl 5.0 ile 6.0 şiddet aralığında farklılık göstermek suretiyle depremler görülmektedir. Dünyada deprem sonrası insan kaybı bakımından üçüncü sırada yer alan Türkiye, depremden etkilenen insan sayısı olarak ise dünyada sekizinci sırada yer almaktadır.



Türkiye’nin Deprem Afet Haritası Neyi Gösterir?



Ülkemiz jeopolitik konumunu açısından deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır bu nedenle deprem afet haritasının çok iyi bilinmesi ve ona göre davranış sergilenmelidir. Türkiye’de yer alan başlıca deprem kuşakları;

Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Türkiye’nin kuzeyindedir. Bu kuşak 1500 km uzunluğundadır

Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay, Van, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Antakya ve Hakkâri’ye kadar uzanır.

Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Ege Bölgesi çöküntü ovaları, Akşehir, Burdur, Isparta’yı kapsar. Aktif deprem kuşağı olduğundan sık sık depremler görülür.

Deprem Kuşaklarının Dereceleri



I.derece; Kuzey Anadolu, Ege bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Göller yöresini kapsar. Tehlikenin en yoğun olduğu bölgedir. Ülkemizin büyük çoğunluğu etkilenir. Haritada üzerinde kırmızı renkte gösterilir. II.derece; Harita üzerinde pembe ile gösterilir. Birinci derecede bulunan bölgelerin etrafını kapsar. III. ve IV. derece; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi, Trakya ve İç Anadolu Bölgesi’nin çevresi, Karadeniz sahil şeridini kapsar. Harita üzerinde sarı ile gösterilen iller olarak karşımıza çıkar. V. derece; Deprem riski düşüktür, beyaz olarak gösterilir.



İllere Göre Deprem Afet İstatistikleri

2010 yılında Elazığ depreminde 51 kişi vefat etmiş, 3600 kişi etkilenmiştir.

2011 yılında oluşan Simav depremi sonrası 3 kişi vefat etmiş, 10121 kişi etkilenmiştir. Ayrıca 244 bin dolarlık ekonomik kayıp yaşanmıştır

2011 yılı Van depremi sonrası 644 kişi vefat etmiş, 33043 kişi etkilenmiştir. Ayrıca 1.500.000 TL ekonomik kayıp olmuştur

2014 yılında Gökçeada üzerinde görülen deprem sonrası 324 kişi depremden etkilenmiştir.

Ülkemiz de yaşanan depremler sonrası çok fazla can ve mal kaybı oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ülke ekonomisi de oldukça zarar görmektedir.