Türkiye Deprem Haritası: Deprem Bölgeleri Nerelerdir? 1. 2. 3. 4. Ve 5. Derece Deprem Bölgeleri

Deprem, yer kabuğunda meydana gelen sismik hareketler sonucunda, yüzey açığına çıkan fay kırılmaları ya da sarsıntıları olarak ifade edilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'nin Deprem Haritası



Yer kabuğunda oluşan hareketlenmelerin ve sıkışmaların yüzeye çıkması sonucunda depremler meydana gelir. Her deprem, fay hattı içinde birikmiş olan enerjiyi dışarı salmaktadır. Bu da depremin şiddetini ya da derinliğini birbirine bağlayan bir etkileşim dahilinde gelişmektedir. Türkiye, genç oluşumlu bir ülkedir. Bu yüzden deprem sismiklerinin bölgesel veya ilsel sürekli hissedilmesi normal bir durumdur.



Yer küre içerisinde meydana gelen levha hareketleri, sıkışma ve hareketlenme gücüne oranla şiddet seviyesini belirlemektedir. Türkiye’de de kıtasal hareketlenmenin fazla olması, deprem sıklığını ve görünürlüğünü arttırmaktadır. Ülkemiz genelinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç ayrı birbirinden büyük deprem hattı bulunmaktadır. Türkiye genelinde en aktif Batı Anadolu Fay Hattı, en tehlikelisi ise Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır.



Türkiye'de Bölgesel Düzlükte Var Olan Deprem Dereceleri



Türkiye üzerinde meydana gelen deprem hareketlenmeleri, şiddet ve fay hattı aralığına göre birinci veya beşinci derece arasında olmak üzere derecelenmiştir. Birinci deprem bölgesi kendi içinde en riskli alanı oluşturuyorken, beşinci bölge ise bu derecelendirme içerisinde en az risk grubuna sahip illeri kapsamaktadır.



Kısacası depremin derece kat sayısı arttıkça, risk azalmaktadır. Türkiye'de bölgesel düzlükte 1. 2. 3. 4. veya 5. gibi deprem belirten risk derecelendirmeleri aynı yerde genellikle toplanmamaktadır. Örneğin; İstanbul, deprem riski en yüksek illerden biri olmasına rağmen sahip olduğu ilçeler dahilinde bir kısmını birinci kısımda, bir diğer kısmını ise ikinci, üçüncü ve dördüncü risk gruplarında bulundurmaktadır. Bu yüzden her bölgenin kapsamış olduğu fay hattı ve aktifliğine göre risk derecesi belirlenmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com