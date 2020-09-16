Türkiye Dilsiz Haritası (Siyasi, İdari): İl Sınırları Çizili Siyah Beyaz Ve Renkli Dilsiz Haritası

Üzerinde hiçbir surette yazı, gösterge, şekil bulunmayan genellikle sınır çizgilerinin yer aldığı haritalara dilsiz harita denir. Genellikle boş beyaz olurlar. Bu haritalar sonradan renklendirilmek suretiyle örneklendirme amaçlı kullanılır. (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Dilsiz Harita Nedir?



Coğrafya dersinde yer adları, madenler, sanayi bilgiler oldukça zor ezberlenen bilgiler arasındadır. Tüm içeriği bir arada görmek ancak bir kavram haritası yardımıyla mümkündür. Bu halde de kalıcı bir öğrenim şekli olur. Karadeniz üzerinde yetişen tarım ürünleri sorusunu dilsiz harita yardımı ile verebilirsiniz. Ya da doğu Anadolu bölgesinde çıkan madenler sorusu da yine akılda kalıcı genelleme yapmayı kolaylaştırması açısından dilsiz haritalardan yararlanmak yerinde olacaktır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Görsel ve dokunsal eğitim tekniklerini uygulama olanağı bulursunuz. Dilsiz harita çıktısını almak elle doldurmak suretiyle ülke, bölge bazlı hazırlayacağınız bir doğu Anadolu madenleri haritası sonrasında hangi şehirde ne maden çıktığını renkli kalem yardımı ile noktalamanız yeterlidir. Aynısını diğer dilsiz harita ile yapmak sureti ile bir dosya hazırlayın. Öğrenme yöntemi olarak en kalıcı mantıkla ezberden korkmanıza gerek kalmaz. Bu sayede farkına varmaksızın beyninizde şekil aldığını göreceksiniz.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





İl Sınırları Çizili Dilsiz Haritası Ne İçin Kullanılır?



İl sınırları belirlenmiş siyah ve beyaz hali ile sunulan bir harita renklendirilmek suretiyle coğrafi bilgileri kişilerin kendisi doldurması için hazırlanmış bir haritadır. Bu sayede coğrafi bilgilerin gereken özelliklere göre doldurulması sağlanır. Örneğin Türkiye’deki madenleri göstermek istiyorsanız il sınırları çizili bir harita ile il bazında renklendirme yapmak sureti ile tüm madenleri ayrı ayrı illerde görüntüleyebilirsiniz.



Türkiye’nin akarsuları ve dağları gibi pek çok bilgiyi il il görüntüleme amacıyla kullanılır. Boş ve beyaz bir kağıda siyah çizgiler yoluyla sınır belirleme işlemidir. Sınırların belirlenmesi ile birlikte kendiniz doldurmak sureti ile hangi ilde hangi maden bulunduğunu bir türlü öğrenemiyorsanız dilsiz harita yoluyla kendiniz işaretlemek sureti ile nasıl da zihniniz de yer ettiğini görebilirsiniz.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com