Türkiye Domates Üretim Haritası: Domates Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Domates Yetiştirilen Bölgeler

Domates sofralık, yemelik ve sosluk üretimin önemli bir kısmını oluşturan domates ülkemizde de oldukça fazla üretilmektedir. Ülkemizde de hemen hemen her bölgede yetişen domates özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde oldukça fazla üretilmektedir. Sofranın baş tacı olan domates oldukça uygun fiyatıyla da herkesin alın bütçesine hitap eder Bu sebeple neredeyse her evin domates alımı mümkündür.

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Kaynak: cografyaharita.com





Domates



Günlük hayatta yemek, salata meze nerede doğrudan kullanılan domates, ayrıca kurutulmuş hali, salçası ve sosu ile de her mutfağın vazgeçilmez meyvesi olarak bilinmektedir. Domates Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya getirilmiş bir meyvedir. Oldukça fazla çeşidi bulunan domates A vitamini bakımından da oldukça zengin bir sebzedir. Antioksidan barındırması ile açısından da tüketilmesi ayrıca tavsiye edilir.



Domates En Çok Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde 2016-2017 arasında ortalama %78 üretimi yapılmış olan domates en çok Akdeniz Bölgesi'nde üretimi yapılan bir meyvedir. Akdeniz Bölgesi'nde Ege ve Marmara Bölgesi izler. 2013 yılında Akdeniz Bölgesi üretiminin %98'i sofralık domates üretimini gerçekleştirmiştir.



Türkiye'de domates üretim haritası



Türkiye'de domates üretimi en çok Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleşmektedir. Akdeniz Bölgesi'nin Ege daha sonra Marmara bölgeleri izler. Sofralık ve salçalık domates farklı bölgelerde üretimi gerçekleştirilen domates türleridir.



İl İl Genel Üretim



Sofralık üretim;

- Antalya 2332073 ton

- Mersin 8 16750-2 ton

- Muğla 588 115

- Tokat 440431 ton

- Çanakkale 328712 ton olarak ilk 5 sırayı almaktadır.



Türkiye'de illere göre salçalık domates üretimi ise;

- Bursa 1117384 ton

- İzmir 698 1879 ton

- Manisa 690257 ton

- Balıkesir 391 1393 ton

- Şanlıurfa 282944 ton olarak ilk 5 sırada yer alır.

Türkiye'de domates salçası üretiminin %64'ü Bursa'da gerçekleştirilmektedir.