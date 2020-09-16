Türkiye Elma Üretim Haritası: Elma Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Elma Yetiştirilen Bölgeler

Elma, Türkiye'de yetişen bir bitkidir. Batı Asya kökenlidir ve Avrupa ülkelerine de oradan yayılmıştır. Ilıman iklimli her bölgede yetişebilen bu meyve, -30 derece soğuğa kadar dayanıklıdır. Ülkemizde en çok Isparta ilinde elma üretilmektedir.



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Kaynak: cografyaharita.com



(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Elma Kelimesinin Kökeni Nedir?



Elma kelimesinin Eski Türkçede karşılığı "alma" diye bilinir. Alma kelimesi ise kırmızı anlamına gelen "al" kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin kırmızı elma için kullanıldığı düşünülse de, günümüzde yeşil ve sarı elmalar için de kullanılmaktadır.



Isparta'nın Kaç İlçesi Vardır?



Akdeniz bölgesinde yer alan Isparta ili Antalya, Denizli, Burdur illeri ile komşudur. 13 ilçesi bulunmaktadır.



Isparta'nın Nüfusu Ne Kadardır?



1927 yılına kadar geçen süre zarfında Isparta iline ait nüfus bilgileri kesin olarak mevcut değildir. 1927 ve sonraki dönemlerde ise yapılan nüfus sayımları ile bu şehirde yaşayan kaç kişi olduğu belirlenebilmiştir. Yapılan nüfus sayımları beşer yıl arayla olduğu için Isparta hakkındaki nüfus bilgileri de beş yılda bir güncellenmiştir.



1927 yılında 144.804 kişi olan Isparta, 1935 yılında 166.441 kişiye ulaşmıştır. Sonraki nüfus sayımında ise 171.751 kişi olmuştur. Isparta, zamanla artan nüfusa sahip olan bir şehir olduğu için 1985'teki nüfusu 382.844'e, 1990 yılında ise 434.771'e ulaşmıştır. 2009 yılında ise 420.796 kişi olmuştur.



Isparta'nın İlçeleri Nelerdir?



Merkez ilçesi ile beraber Aksu, Senirkent, Atabey, Eğirdir, Yenişarbademli, Gönen, Yalvaç, Uluborlu, Şarkikaraağaç, Sütçüler, Gelendost ve Keçiborlu olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır.



Elma Hangi Bölgelerde Yetişir?



Elma, ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Orta Anadolu bölgesi ve Batı Anadolu bölgesi ise Akdeniz bölgesini takip etmektedir. Ayrıca Ege bölgesi, Doğu ve Batı Marmara bölgesinde de yetişmektedir. Bu bölgelerde yetişen elmalar, üretim açısında Türkiye'deki elma ihtiyacının yaklaşık %90'ını karşılamaktadır.