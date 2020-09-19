Türkiye Enerji Kaynakları Ve Termik Santralleri Haritası: Ülkemizde Kullanılan Enerji Kaynakları Listesi

Son yıllarda Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde su gücü ile çalışan termik santrallerin yapımına ağırlık verilmiştir. Çevreye daha az zarar veren bu santraller, maliyeti daha düşük olduğu için de tercih ediliyor.



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Kaynak: cografyaharita.com



Türkiye'de Kullanılan Enerji Kaynakları



Türkiye'de en çok kullanılan enerji kaynaklarının başında linyit geliyor. Linyit yatakları oldukça zengin olan ülkede ek olarak petrol, jeotermal ısı ve hidrolik enerji kaynakları da kullanılmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin giderek azalması ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına hız verilmiştir. Çevreye duyarlı olan bu kaynaklar, maliyetsiz ve yenilenebilir olduğu için de tercih sebebidir.



Türkiye'de en çok kullanılan doğal enerji kaynaklarında ilk sırayı güneş panelleri alıyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde yoğun bir kullanım oranı olan güneş panelleri, doğal gazın alternatifi olarak kullanılıyor. Rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarını da faal olarak kullanmaya başlayan Türkiye'de biyokütle enerjisi ile çalışan santraller de kuruldu.



Türkiye'nin Kömür İle Çalışan Termik Santralleri



Türkiye'de en çok kömür ile çalışan termik santrali bulunuyor. Ancak kömür yataklarındaki azalma ve çevre kirliliği nedeniyle bu santrallerin kullanımı azaltılmıştır. Türkiye'nin en büyük kömür yakan santralleri arasında, Seyitömer, Soma, Yatağan, Kemerköy, Çatalağzı, 18 Mart Çan ve Bolu Höynük yer alıyor. Termik santrallerinin birçoğu maden ocaklarının yanına inşa edilir. Bu sayede ulaşım maliyeti azaltılmış olur.



Türkiye'nin Su Gücü İle Çalışan Termik Santralleri



Bir diğer adı hidroelektrik santraller, çevreye en az zarar veren santrallerdir. Karbon emisyonu son derece düşük olan bu santraller, Türkiye'nin birçok şehrinde bulunur. Atatürk Barajı, ülkemizin en büyük barajı ve hidroelektrik santralidir. Onun dışında Keban, Karakaya, Derinek, Obruk, Gökçekaya ve Kemer Barajları da elektrik üretiminde kullanılır.



Türkiye'de ek olarak gaz ile çalışan santraller mevcuttur. İzmir, Samsun ve Van gibi şehirlerde bulunan gaz ile çalışan santrallerin toplam sayısı 20'ye yakındır.