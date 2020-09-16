Türkiye Erik Üretim Haritası: Erik Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Erik Yetiştirilen Bölgeler

Sert çekirdekli meyve sınıfında yer almakta olan erik, birçok iklim türünde yetiştirilebilmektedir. Türkiye, erik üretimi konusunda önemli bir konuma sahiptir. Hemen hemen her bölgede yetiştirilebilir olması, eriğin taze bir şekilde tüketilmesini sağlamaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Erik Nerelerde Yetişir?



Çok farklı değişik şartlarda yetiştirilen erik, farklı topraklara çok iyi bir şekilde uyum göstermektedir. Yağışların iyi olduğu bölgelerde, sulama gerekliliği bile duyulmamaktadır. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde, erik üretimine daha fazla önem verilmektedir. Türkiye'de erik üretimi zaman zaman dalgalanmalar yaşasa da daimi olarak bir artış görülmektedir. Özellikle yaşanan don olayları ve ekolojik şartlar, dalgalanmaların nedenidir.



Marmara Bölgesi ve Ege bölgesinde yetiştirilen erikler, don olaylarında zarar görmemektedir. Erik çeşitleri, sofralık ve kurutmalık olarak kullanılabileceği gibi konserve veya reçel olarak da kullanılabilmektedir. Genellikle yeşil erik tüketimi daha fazladır. Sıcak iklim şartlarında yetişen erik, soğuk iklim şartlarına da uyum sağlamaktadır. Eriğin iyi kalitede olgunlaşması ve irileşmesi için yeteri kadar suyunun bulunması gerekmektedir.



İl İl En Çok Erik Yetiştirilen Bölgeler Hangileridir?



Ege, Marmara ve Akdeniz'in bütün illerinde erik yetiştirmek mümkündür. Can eriği, papaz eriği, tatlı üryani eriği ve mürdüm eriği, en tanınmış erik çeşitlerindendir. Doğu Anadolu bölgesinde yüksek yaylalar ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurak bölümler hariç, her yerde yetiştirmek mümkündür. Erik boyut, renk, tat ve şekil yönünden değişiklik göstermektedir. Türlü toprak tipinde yetişen erik, en verimli zengin, sıcak ve nemli topraklarda yetişmektedir.



Karadeniz ve Marmara bölgelerinde erik sulamaya gerek duyulmadan yetiştirme yapılmaktadır. Yağış miktarı düşük olan bölgelerde, sulama yapmak zorunluluktur. Genellikle budama işlemi kış mevsiminde yapılsa da nadiren yaz mevsiminde de yapılabilmektedir. İsteğe bağlı olarak gübreleme işlemi uygulanabilmektedir. Verimli bir şekilde erik alabilmek için seyreltme yapılması gerekmektedir. Seyreltme için kimyasal maddeler kullanılabilir. Seyreltme yapılması durumunda, pazar fiyatı olumlu olarak etkilenmektedir.