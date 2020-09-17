Türkiye Fındık Üretim Haritası: Fındık Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Fındık Yetiştirilen Bölgeler

Türkiye fındık üretiminde dünyada birinci sıradadır. Taze fındık, kabuklu fındık ve fındık içi gibi şekillerde satılmaktadır. Türkiye fındık üretim haritası aracılığıyla fındığın ülkemizde nerelerde ve hangi miktarlarda yetiştiğini görebilmek mümkündür.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





1. Türkiye'de Fındık Yetiştirilen Bölgeler



Ülkemizde fındık en çok Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir. Fındık üretiminin %60'lık kısmı Doğu Karadeniz Bölümünden elde edilmektedir. Kalan %40'lık kısım da Orta ve Batı Karadeniz Bölümlerinde üretilmektedir. Ayrıca Marmara Bölgesinde de fındık üretimi yapılabilmektedir.



2. Türkiye'de Fındık En Çok Hangi İllerde Yetiştirilir?



Türkiye'de fındık en çok Doğu Karadeniz Bölümündeki illerde yetiştirilmektedir. Bu iller; Rize, Ordu, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'dir. Orta ve Batı Karadeniz Bölümlerinde fındık yetiştirilen iller; Bolu, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop, Samsun, Zonguldak, Düzce vb. Marmara Bölgesinde fındık yetiştirilen iller; Sakarya, Kocaeli, vb.



Fındık tarlaları genellikle Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde yaygındır. Kıyı kesiminden iç kısımlara doğru ve İstanbul'dan Gürcistan ile olan sınıra kadar fındık tarlalarını şerit halinde görmek mümkündür. Bu illerin içerisinde fındık üretiminde birinci sırada yer alan il Ordu'dur. Ordu'da yetiştirilen fındık miktarı ülkemizdeki üretimin üçte birine denk gelmektedir. Ülkemizde fındığın bu kadar çok yetişmesi dünya çapında fındık sanayisi ve ticaretinde ülkemizi önemli bir konuma yerleştirmiştir.



3. Fındığın Sağlığa Faydaları ve Zararları Nelerdir?



Fındık tüketiminde %80 oranda çikolata sanayisi birinci sırada gelmektedir. Ardından pasta ve unlu mamuller, kuruyemiş, yağ ve dondurma sanayisi gelmektedir. Bu kadar yoğun tüketilen fındığın fayda ve zararlarını bilmekte yarar vardır.



Faydaları:

Enerji kaynağıdır.

Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kansızlığa faydalıdır.

Kemik gelişiminde etkilidir.

Varislere iyi gelir.

Cinsel gücü arttırır.

Akciğer rahatsızlıklarında faydalıdır.

Cildi güzelleştirir.



Fındık faydalı bir besin olmasına rağmen fazla tüketildiğinde bazı zararları olabilir. Yağlı olduğu için kilo alımına sebebiyet verebilir. Fazla tüketim sonucunda mide bulantısı ve ishal yapabilir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com