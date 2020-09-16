Türkiye Haşhaş Üretim Haritası: Haşhaş Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Haşhaş Yetiştirilen Bölgeler

Gelincikler familyasından olan haşhaş otsu yapıda bir bitki olup içerdikleri ile son derece faydalı bir yapısı bulunmaktadır. Sıcak havayı sevmesi sebebiyle ülkemizin belirli yerlerinde yetiştirilmektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Haşhaş Nerelerde Yetişir?



Haşhaş bitkisinin ana vatanı Doğu Akdeniz olarak bilinmektedir. Ayrıca Anadolu'da uzun yıllardır tarımı da yapılmaktadır. Haşhaşın tohumlarından yağ çıkarılmaktadır. Haşhaş sıcak bölgelerde ve yağışın orta seviyede olduğu bölgelerde üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde özellikle Afyonkarahisar bölesinde yetiştirilen haşhaş ağrı kesici özelliği ile bilinmektedir.



Haşhaş insan sağlığı üzerinde bilinen pek çok faydası da bulunmaktadır. Özellikle Omega 3 bakımından kalp sağlığı için önem arz etmektedir. Haşhaş yağı yemeklik olarak da kullanılan bitkisel bir yağ türüdür. Ayrıca tohumlardaki yağlar çıkarıldıktan sonra hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde oldukça yararlı bir bitkidir.



Faydalı bir bitki olan haşhaşın uyuşturucu özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir. İçeriğindeki ağrı kesici özelliğinden kaynaklı pek çok ilaçta ağrı kesici amaçlı kullanılan bir bitkidir. Bu nedenle diş ağrılarına oldukça faydası da bulunmaktadır.



Aynı zamanda haşhaş bir lif kaynağıdır. Bu nedenle ishale karşı bir etkisi bulunur ve sindirim sistemini düzenler. Uyku düzenini de sağlayarak uyku problemlerine iyi geldiği bilinmektedir.



İl İl En Çok Haşhaş Yetiştirilen Bölgeler



Haşhaş dünyada Doğu Akdeniz havzasında yetiştirilmektedir. Yapısı bakımından sıcak havaları ve yağışlı havaları sever. Ülkemizde farklı pek çok iklim türü bulunmasından kaynaklı her bitki her bölgede yetişmez. Haşhaş ise ülkemizde kısıtlı bölgelerde yetişir. Hem yazlık hem de kışlık olarak ekilebilen ve yetiştirilen bir bitkidir. Ülkemizde en çok haşhaş yetiştirilen bölgelerden birisi Afyonkarahisar'dır. İlk sırada bulunan Afyonkarahisar'dan sonra Denizli, Konya, Uşak ve Burdur illeri gelmektedir.



Bu bölgeler haşhaşın yetiştirilebilmesi için uygun iklim tipine sahiptir. Kısıtlı olarak yetiştirilen haşhaş bu illerde yetiştirilebilir. Ayrıca Artvin ilinin Şavşat Balıklı Köyünde de haşhaşın yetiştirildiği bilinmektedir.