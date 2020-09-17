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    HaberlerEğitim Haberleri Türkiye İl Plakaları Haritası: Şehirlerin İl Plaka Kodları Nelerdir? Numaralar İle İl Plakaları Listesi
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    17.09.2020 - 02:21 |

    Türkiye İl Plakaları Haritası: Şehirlerin İl Plaka Kodları Nelerdir? Numaralar İle İl Plakaları Listesi

    Karayollarında trafiğe çıkacak motorlu taşıtların plaka takma zorunluluğu bulunuyor. Motorlu taşıtlar, hangi il sınırları içinde trafiğe çıkacaklarsa, o ilin İl Trafik Tescil Kuruluşuna başvuruyorlar. Hangi aracın hangi ile kayıtlı olduğunu anlamak için de her ile bir numara verilmiştir. İllerin plaka numaralarını öğrenip, buna göre hangi plakanın hangi ile ait olduğunu anlayabilirsiniz. Bütün illerin plaka numaralarını sizler için derledik.

    Türkiye İl Plakaları Haritası: Şehirlerin İl Plaka Kodları Nelerdir? Numaralar İle İl Plakaları Listesi

    İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre gidiyor. Fakat 1989’da Aksaray’ın il olmasıyla birlikte, ilçelerin önü açılmış ve 2020 yılına kadar 14 ilçe il yapılmıştır. Her yeni il, alfabetik sıraya göre değil de mevcut sıralamaya eklenmiştir. Böylece 67 ilin alfabetik sıralaması bozulmamıştır.

    Türkiye İl Plakaları Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com

    İllerin Plaka Numaraları

    Aldığınız veya trafikte gördüğünüz aracın hangi ile ait olduğunu aşağıdaki bölgelere göre sıralanmış illerin plaka listesine bakarak öğrenebilirsiniz.

    Marmara Bölgesi

    10 - Balıkesir
    11 – Bilecik
    16 – Bursa
    17 - Çanakkale
    22 – Edirne
    34 - İstanbul
    39 – Kırklareli
    41 – Kocaeli
    54 – Sakarya (Adapazarı)
    59 - Tekirdağ
    77 – Yalova

    Ege Bölgesi

    03 – Afyon
    09 – Aydın
    20 – Denizli
    35 – İzmir
    43 – Kütahya
    45 – Manisa
    48 – Muğla
    64 – Uşak

    Akdeniz Bölgesi

    01 - Adana
    07 – Antalya
    15 – Burdur
    31 – Hatay
    32 – Isparta
    33 – İçel (Mersin)
    46 – Kahramanmaraş
    80 – Osmaniye

    İç Anadolu Bölgesi

    06 – Ankara
    18 - Çankırı
    26 – Eskişehir
    38 – Kayseri
    40 – Kırşehir
    42 – Konya
    50 - Nevşehir
    51 – Niğde
    58 –Sivas
    66 – Yozgat
    68 – Aksaray
    70 – Karaman
    71 - Kırıkkale

    Karadeniz Bölgesi

    05 – Amasya
    08 – Artvin
    14 – Bolu
    19 – Çorum
    28 – Giresun
    29 – Gümüşhane
    37 – Kastamonu
    52 – Ordu
    53 - Rize
    55 – Samsun
    57 – Sinop
    60 – Tokat
    61 – Trabzon
    67 – Zonguldak
    69 – Bayburt
    74 – Bartın
    78 – Karabük
    81 – Düzce

    Doğu Anadolu Bölgesi

    04 – Ağrı
    12 – Bingöl
    13 – Bitlis
    23 – Elazığ
    24 – Erzincan
    25 – Erzurum
    30 – Hakkâri
    36 – Kars
    44 – Malatya
    49 – Muş
    62 – Tunceli
    65 – Van
    75 – Ardahan
    76 – Iğdır

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi

    02 – Adıyaman
    21 – Diyarbakır
    27 – Gaziantep
    47 – Mardin
    56 – Siirt
    63 – Şanlıurfa
    72 – Batman
    73 – Şırnak
    79 – Kilis

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