Türkiye İl Plakaları Haritası: Şehirlerin İl Plaka Kodları Nelerdir? Numaralar İle İl Plakaları Listesi
Karayollarında trafiğe çıkacak motorlu taşıtların plaka takma zorunluluğu bulunuyor. Motorlu taşıtlar, hangi il sınırları içinde trafiğe çıkacaklarsa, o ilin İl Trafik Tescil Kuruluşuna başvuruyorlar. Hangi aracın hangi ile kayıtlı olduğunu anlamak için de her ile bir numara verilmiştir. İllerin plaka numaralarını öğrenip, buna göre hangi plakanın hangi ile ait olduğunu anlayabilirsiniz. Bütün illerin plaka numaralarını sizler için derledik.
İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre gidiyor. Fakat 1989’da Aksaray’ın il olmasıyla birlikte, ilçelerin önü açılmış ve 2020 yılına kadar 14 ilçe il yapılmıştır. Her yeni il, alfabetik sıraya göre değil de mevcut sıralamaya eklenmiştir. Böylece 67 ilin alfabetik sıralaması bozulmamıştır.
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
İllerin Plaka Numaraları
Aldığınız veya trafikte gördüğünüz aracın hangi ile ait olduğunu aşağıdaki bölgelere göre sıralanmış illerin plaka listesine bakarak öğrenebilirsiniz.
Marmara Bölgesi
10 - Balıkesir
11 – Bilecik
16 – Bursa
17 - Çanakkale
22 – Edirne
34 - İstanbul
39 – Kırklareli
41 – Kocaeli
54 – Sakarya (Adapazarı)
59 - Tekirdağ
77 – Yalova
Ege Bölgesi
03 – Afyon
09 – Aydın
20 – Denizli
35 – İzmir
43 – Kütahya
45 – Manisa
48 – Muğla
64 – Uşak
Akdeniz Bölgesi
01 - Adana
07 – Antalya
15 – Burdur
31 – Hatay
32 – Isparta
33 – İçel (Mersin)
46 – Kahramanmaraş
80 – Osmaniye
İç Anadolu Bölgesi
06 – Ankara
18 - Çankırı
26 – Eskişehir
38 – Kayseri
40 – Kırşehir
42 – Konya
50 - Nevşehir
51 – Niğde
58 –Sivas
66 – Yozgat
68 – Aksaray
70 – Karaman
71 - Kırıkkale
Karadeniz Bölgesi
05 – Amasya
08 – Artvin
14 – Bolu
19 – Çorum
28 – Giresun
29 – Gümüşhane
37 – Kastamonu
52 – Ordu
53 - Rize
55 – Samsun
57 – Sinop
60 – Tokat
61 – Trabzon
67 – Zonguldak
69 – Bayburt
74 – Bartın
78 – Karabük
81 – Düzce
Doğu Anadolu Bölgesi
04 – Ağrı
12 – Bingöl
13 – Bitlis
23 – Elazığ
24 – Erzincan
25 – Erzurum
30 – Hakkâri
36 – Kars
44 – Malatya
49 – Muş
62 – Tunceli
65 – Van
75 – Ardahan
76 – Iğdır
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
02 – Adıyaman
21 – Diyarbakır
27 – Gaziantep
47 – Mardin
56 – Siirt
63 – Şanlıurfa
72 – Batman
73 – Şırnak
79 – Kilis