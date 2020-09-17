Türkiye İl Plakaları Haritası: Şehirlerin İl Plaka Kodları Nelerdir? Numaralar İle İl Plakaları Listesi

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre gidiyor. Fakat 1989’da Aksaray’ın il olmasıyla birlikte, ilçelerin önü açılmış ve 2020 yılına kadar 14 ilçe il yapılmıştır. Her yeni il, alfabetik sıraya göre değil de mevcut sıralamaya eklenmiştir. Böylece 67 ilin alfabetik sıralaması bozulmamıştır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com



İllerin Plaka Numaraları



Aldığınız veya trafikte gördüğünüz aracın hangi ile ait olduğunu aşağıdaki bölgelere göre sıralanmış illerin plaka listesine bakarak öğrenebilirsiniz.



Marmara Bölgesi



10 - Balıkesir

11 – Bilecik

16 – Bursa

17 - Çanakkale

22 – Edirne

34 - İstanbul

39 – Kırklareli

41 – Kocaeli

54 – Sakarya (Adapazarı)

59 - Tekirdağ

77 – Yalova



Ege Bölgesi



03 – Afyon

09 – Aydın

20 – Denizli

35 – İzmir

43 – Kütahya

45 – Manisa

48 – Muğla

64 – Uşak



Akdeniz Bölgesi



01 - Adana

07 – Antalya

15 – Burdur

31 – Hatay

32 – Isparta

33 – İçel (Mersin)

46 – Kahramanmaraş

80 – Osmaniye



İç Anadolu Bölgesi



06 – Ankara

18 - Çankırı

26 – Eskişehir

38 – Kayseri

40 – Kırşehir

42 – Konya

50 - Nevşehir

51 – Niğde

58 –Sivas

66 – Yozgat

68 – Aksaray

70 – Karaman

71 - Kırıkkale



Karadeniz Bölgesi



05 – Amasya

08 – Artvin

14 – Bolu

19 – Çorum

28 – Giresun

29 – Gümüşhane

37 – Kastamonu

52 – Ordu

53 - Rize

55 – Samsun

57 – Sinop

60 – Tokat

61 – Trabzon

67 – Zonguldak

69 – Bayburt

74 – Bartın

78 – Karabük

81 – Düzce



Doğu Anadolu Bölgesi



04 – Ağrı

12 – Bingöl

13 – Bitlis

23 – Elazığ

24 – Erzincan

25 – Erzurum

30 – Hakkâri

36 – Kars

44 – Malatya

49 – Muş

62 – Tunceli

65 – Van

75 – Ardahan

76 – Iğdır



Güneydoğu Anadolu Bölgesi



02 – Adıyaman

21 – Diyarbakır

27 – Gaziantep

47 – Mardin

56 – Siirt

63 – Şanlıurfa

72 – Batman

73 – Şırnak

79 – Kilis