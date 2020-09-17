Türkiye İncir Üretim Haritası: İncir Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok İncir Yetiştirilen Bölgeler

İncir özellikle yaş ve kuru olarak tüketimi yapılan meyveler arasında yer alır. Anavatanı Doğu Akdeniz ve Güneybatı Asya olan bodur ağaçlardan üretilen incir dutgiller familyasına ait bir meyvedir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan incir özellikle diyet yapanlar tarafından da tercih etmektedir. 800 kadar incir türü bulunmaktadır. İncir meyvelerin besin değeri yüksek olan bir meyvedir. %30- 40 oranında meyve şekeri içeren incir A, B, C vitaminleri barındırmaktadır. İncirin dünyadaki en büyük üreticisi 280000 ton ile Türkiye'dir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye'de Türkiye İncir Üretim Haritası İncir Nerelerde Yetişir?



Dünya üzerinde en çok incir üretilen ülkelerin başında Türkiye gelir. Dünyadaki en büyük üreticisi olarak 280000 ton ile Türkiye 1. sırada yer alırken Türkiye'yi 170000 ton ile Mısır takip eder. Diğer Akdeniz ülkeleri de daha sonra ki sıralarda yer alır. İncir başlıca dış satım ürünümüz olarak ekonomiye katkı sağlar. Özellikle Ege bölgesinde üretimi fazla olan incir Türkiye'de en fazla Aydın yöresinde yetiştirilir.

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Kaynak: cografyaharita.com







İncirin Türkiye'de Yetiştirildiği Bölgeler



incir ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere birçok bölgesinde yetişen bir üründür. Aydın en önemli incir üretim merkezimizdir. İncirlerin büyük bir kısmı kurutularak değerlendirmektedir. Yıllık yaklaşık 300000 ton incir üretimi yapılmaktadır. İncirin %60 Aydın'da, ise İzmir'de gerçekleşir.



2018 Yılı İl İl İncir Üretimi



2018 yılında

- Aydın 186346 ton

- İzmir 45652 ton

- Bursa 26385 ton

- Mersin 7693 ton

- Hatay 3756 ton

- Gaziantep 1992 ton olarak incir üreten iller sıralamasında yer alır.

İncir üretimi dünyada en çok Türkiye’de gerçekleşen bir meyvedir. Özellikle üretimi en çok Ege Bölgesi’nde yapılan bir meyvedir. İncir ülkemizin ihracatı yapılan ürünleri arasında yer alır. Bu sebeple kuru incir olarak değerlendirilen incirin büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir.